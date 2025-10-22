október 22., szerda

Közös megemlékezést tartanak Kovács Qkor László győri Urbex-fotósról

Címkék#urbex#gyász#győr#megemlékezés#fotós

Szombaton, azaz október 25-én 19 órakor közös megemlékezést tartanak az elhunyt győri Urbex-fotósról, Kovács Qkor Lászlóról.

Kisalföld.hu

A gyász megemlékezés helyszíne: Győr, Baross Gábor út, az esemény szervezője: Hartl Annamária. 

Gyász - Fájóan fiatalon hunyt el Kovács Qkor László. Forrás: Emlékezzünk együtt Qkor Lacira (Facebook)
Gyász - A kiváló győri Urbex-fotósra emlékeznek barátai

Az eseményhez az alábbiakat írták a Facebook oldalon: "Drága barátunk, Laci emlékére szombaton 19 órakor közösen gyújtunk gyertyát és emlékezünk rá a Baross út és a Király utca sarkán. Egy meghitt, csendes együttlétre hívunk mindenkit, aki szerette, ismerte vagy csak megőrizte őt a szívében. Nem lesz nagy beszéd, csak emlékek, szeretet és az a közösség, amit Laci mindig is képviselt. Hozz magaddal egy gyertyát, egy mosolyt, vagy egy emléket róla — bármit, ami neked őt jelenti. Gyere el, hogy együtt búcsúzzunk tőle, úgy, ahogy ő is szerette volna: őszintén, szeretettel és mosollyal a könnyek mögött" - írták a közös eseményhez.

A Facebook eseményt ide kattintva érheti el.

 

