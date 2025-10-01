október 1., szerda

Nincsenek szavak

1 órája

Tragédia - Fiatal játékostársukat gyászolják a mosonmagyaróvári dartsosok

#játékos#club sportegyesület#MMDC Család#mosoly#klub#tragédia

Gyászhírt osztott meg a Mosonmagyaróvári Darts Club Sportegyesület. A dartsos közösség 38 évesen elhunyt tagját gyászolja.

A dartsosokat, mint összetartó közösséget ismertük meg, akik a ügyek mellett is kiállnak. Most egy tragédia hírét osztották meg: egy igazolt játékost gyászolnak.

gyász darts moosnmagyaróvár
Gyász: egy tragédia hírét osztotta meg a Mosonmagyaróvári Darts Club Sportegyesület.
Fotó: Illusztráció / Forrás: shutterstock

Gyászolják fiatal játékosukat

Egy gyászhír mindig megrázó, különösen, ha fiatal távozik az élők sorából.

"Legmélyebb fájdalmunkkal és megrendülésünkkel tudatjuk veletek, hogy az MMDC Család tagja, igazolt játékosunk, dr. Darázs Judit súlyos betegsége következtében itt hagyott minket. Judit néhány éve csatlakozott klubbunkhoz. Ez alatt az idő alatt különleges elkötelezettséget mutatott  kedvenc sportja iránt és annak ellenére, hogy dartsos pályája elején járt, mindig a legjobb akart lenni, minden helyzetben. Emlékét, Mosolyát, Jellemét Örökké a szívünkben őrizzük!" – írta a Mosonmagyaróvári Darts Club Sportegyesület közösségi oldalán.

Szabó Róbert egyesületi elnök megerősítette portálunknak is a hírt: súlyos veszteség a klubnak a 38 éves hölgy elvesztése, aki súlyos betegséggel küzdött.

 

