Nyugodtan tolhatják át a kereszteződésben a babakocsikat Ménfőcsanakon - Fotók

A Hármashatár út, Szellő út, Halász Ödön út kereszteződésében megújul a csomópont. Gyalogátkelőhely, világítás, aszfaltozás történik. Szabó Jenő önkormányzati képviselő és dr. Fekete Dávid a helyszínen tekientette meg az új beruházást.

Gyalogátkelőhely készül a kereszteződésben.

Fotó: Csapó Balázs

Gyalogátkelőhely szülői kérésre

– Tavaly nyáron kerestek meg a kisgyermekes szülők, hogy szeretnének ide egy gyalogátkelőhelyet, mert a Szellő utca végén található egy szép játszótér, amit sokan keresnek fel a gyerekekkel. Az ebben a kereszteződésben az autósok nagyobb sebességgel közlekednek időnként. A gyalogátkelőhely kialakításával azonban sebességcsökkentést érhetünk el. A csomópont kiépítésének előkészítését közel egy éve indítottam, most már a kivitelezés utolsó fázisában tartunk – mutatta be Szabó Jenő önkormányzati képviselő a készülőben lévő helyet.

A gyalogátkelőhelyet előkészítették,

mind a négy saron lekerekítették az íveket, amelyen a babakocsit könnyen le lehet tolni a járdáról, és

taktilis jelekkel látták el.

Az utat felmarták, új burkolatot kapott a kereszteződés,

amit új lámpák világítanak meg.

Most már csak a burkolati jelek felfestése és a közlekedési táblák elhelyezése van hátra. A csomópont kialakítása mintegy 22 millió forintból valósul meg, s mint a felsorolás mutatja, egy gyalogátkelőhely kialakítása is sok előkészítést és munkát igényel a sok előírás miatt.

A gyalogátkelőhely új világítást is kap.

Fotó: Csapó Balázs

Szabó Jenő képviselővel együtt nézte meg a felújítás haladását dr. Fekete Dávid, Győr és térsége élhetőségért és fejlesztéséért felelős miniszteri biztos, a győri közgyűlés FIDESZ-KDNP frakcióvezetője. – Győr egy családbarát város, azt gondolom, hogy a kormány az utóbbi időben nagyon sok intézkedést hozott, amellyel a fiatal családosoknak kedvez. Gondolok az édesanyák SZJA-mentességére, az Otthon Start Programra, az Otthonteremtési programra, a családi adókedvezményre. Győr, mint családbarát város természetesen olyan fejlesztéseket is végrehajt, amelyekkel a fiatal családok életét segíti. Az itteni szülői kéréseket meghallgatva készül el ez a fejlesztés, ahol könnyebb lesz a babakocsikkal közlekedni és a világításnak köszönhetően az erre járók is nagyobb biztonsággal kelhetnek át az úttesten – zárta gondolatait dr. Fekete Dávid.