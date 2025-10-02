október 2., csütörtök

Petra névnap

11°
+16
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyalogátkelőhely

2 órája

Nyugodtan tolhatják át a kereszteződésben a babakocsikat Ménfőcsanakon - Fotók

Címkék#babakocsi#úttest#biztonság#Szabó Jenő#Dr Fekete Dávid

Ménfőcsanakon odafigyelnek a közlekedők biztonságára. Közlekedési csomópontot építenek át, ahol gyalogátkelőhely is készül.

Barki Andrea

A Hármashatár út,  Szellő út, Halász Ödön  út kereszteződésében megújul a csomópont. Gyalogátkelőhely, világítás, aszfaltozás történik. Szabó Jenő önkormányzati képviselő és dr. Fekete Dávid a helyszínen tekientette meg az új beruházást.

gyalogátkelőhely
Gyalogátkelőhely készül a kereszteződésben.
Fotó: Csapó Balázs

Gyalogátkelőhely szülői kérésre

– Tavaly nyáron kerestek meg a kisgyermekes szülők, hogy szeretnének ide egy gyalogátkelőhelyet, mert a Szellő utca végén található egy szép játszótér, amit sokan keresnek fel a gyerekekkel. Az ebben a kereszteződésben az autósok nagyobb sebességgel közlekednek időnként. A gyalogátkelőhely kialakításával azonban sebességcsökkentést érhetünk el. A csomópont kiépítésének előkészítését közel egy éve indítottam, most már a kivitelezés utolsó fázisában tartunk – mutatta be Szabó Jenő önkormányzati képviselő a készülőben lévő helyet. 

  • A gyalogátkelőhelyet előkészítették, 
  • mind a négy saron lekerekítették az íveket, amelyen a babakocsit könnyen le lehet tolni a járdáról, és 
  • taktilis jelekkel látták el. 
  • Az utat felmarták, új burkolatot kapott a kereszteződés, 
  • amit új lámpák világítanak meg. 

Most már csak a burkolati jelek felfestése és a közlekedési táblák elhelyezése van hátra. A csomópont kialakítása mintegy 22 millió forintból valósul meg, s mint a felsorolás mutatja, egy gyalogátkelőhely kialakítása is sok előkészítést és munkát igényel a sok előírás miatt.

A gyalogátkelőhely új világítást is kap.
A gyalogátkelőhely új világítást is kap.
Fotó: Csapó Balázs

Szabó Jenő képviselővel együtt nézte meg a felújítás haladását dr. Fekete Dávid, Győr és térsége élhetőségért és fejlesztéséért felelős miniszteri biztos, a győri közgyűlés FIDESZ-KDNP frakcióvezetője. – Győr egy családbarát város, azt gondolom, hogy a kormány az utóbbi időben nagyon sok  intézkedést hozott, amellyel a fiatal családosoknak kedvez. Gondolok az édesanyák SZJA-mentességére, az Otthon Start Programra, az Otthonteremtési programra, a családi adókedvezményre. Győr, mint családbarát város természetesen olyan fejlesztéseket is végrehajt, amelyekkel a fiatal családok életét segíti. Az itteni szülői kéréseket meghallgatva készül el ez a fejlesztés, ahol könnyebb lesz a babakocsikkal közlekedni és a világításnak köszönhetően az erre járók is nagyobb biztonsággal kelhetnek át az úttesten – zárta gondolatait dr. Fekete Dávid.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu