Mentőápolóként nyert országos versenyt Pázmándfalu fiatal polgármestere. Ez is Guth József, a fiatal pázmándfalui polgármester sokoldalúságát bizonyítja.

Guth József kitüntetése mögött sok felkészülés és álmatlan éjszaka áll.

- Már két és fél éve dolgozom az Országos Mentőszolgálatnál a Győri mentőállomás bajtársi közösségében. Mentő-gépkocsivezetőként kezdtem, most azonban mentőtechnikusként folytatom. Mikor elhatároztam, hogy mentőápolónak szeretnék tanulni, a másokon való segítés vezérelt. A tenni akarástól felvértezve igyekeztem helyt állni, és képezni magam. Az iskolában lehetőségem nyílt az Országos Kórházi Főigazgatóság szervezésében megrendezett Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen megmérettetni magam, és az elődöntőből a középdöntőbe kerültem. Az országos döntőben öt remek társammal mértük össze tudásunkat, és az élet úgy hozta, hogy első helyen végeztem. Sok felkészülés és álmatlan éjszaka áll mögötte, azonban a megszerzett tudás elkísér a véget nem érő tanuláson keresztül, amíg csak mentőzöm - fogalmazott a sokoldalú fiatal polgármester.