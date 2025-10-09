október 9., csütörtök

Sikeres felkészülés

2 órája

Mentőápolóként nyert országos versenyt Pázmándfalu fiatal polgármestere

Guth József, Pázmándfalu polgármestere, aki az ország második legfiatalabb településvezetője, mentőápolóként is dolgozik. Guth József most örömteli hírt oszthatott meg, ugyanis az Országos Kórházi Főigazgatóság által szervezett Országos Szakmai Tanulmányi Verseny országos döntőjében első helyezést ért el a mentőápoló polgármester.

Gyurina Zsolt

Mentőápolóként nyert országos versenyt Pázmándfalu fiatal polgármestere. Ez is Guth József, a fiatal pázmándfalui polgármester sokoldalúságát bizonyítja.

Guth József kitüntetése mögött sok felkészülés és álmatlan éjszaka áll.

- Már két és fél éve dolgozom az Országos Mentőszolgálatnál a Győri mentőállomás bajtársi közösségében. Mentő-gépkocsivezetőként kezdtem, most azonban mentőtechnikusként folytatom. Mikor elhatároztam, hogy mentőápolónak szeretnék tanulni, a másokon való segítés vezérelt. A tenni akarástól felvértezve igyekeztem helyt állni, és képezni magam.  Az iskolában lehetőségem nyílt az Országos Kórházi Főigazgatóság szervezésében megrendezett Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen megmérettetni magam, és az elődöntőből a középdöntőbe kerültem.  Az országos döntőben öt remek társammal mértük össze tudásunkat, és az élet úgy hozta, hogy első helyen végeztem. Sok felkészülés és álmatlan éjszaka áll mögötte, azonban a megszerzett tudás elkísér a véget nem érő tanuláson keresztül, amíg csak mentőzöm - fogalmazott a sokoldalú fiatal polgármester.

Guth József kitüntetése mögött sok felkészülés és álmatlan éjszaka áll.

 

 

