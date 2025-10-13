október 13., hétfő

Téli gumi cseréje 2025

2 órája

Közeleg a téli gumicsere határideje – az ingázók már készülnek

Címkék#gumicsere#Ausztria#téli gumi#Sopron

November 1-jétől Ausztriában ismét életbe lép a téli gumicsere kötelezettsége, ezért az ingázók már javában készülnek az évszakváltásra.

Varga Henrietta

A határ menti városokban, így Sopronban is érezhetően megnőtt a kereslet a téli gumicsere iránt. Az Öcsi Tyre Kft. – Mobil Gumiszerviz például már október elejétől folyamatosan fogadja a megkereséseket, hiszen a mobilgumis szolgáltatás nagy előnye, hogy a szerelést gyakorlatilag bárhol el tudják végezni.

gumicsere
November 1-től Ausztriában kötelező a gumicsere Fotó: Kisalföld archív

Kötelező gumicsere Ausztriában

A vállalkozás járműve teljesen önellátó: a szükséges eszközöket és felszereléseket magukkal viszik, így akár otthon, munkahelyen vagy az út szélén is képesek a gumicserét elvégezni. Ez különösen kényelmes megoldás azok számára, akik napi szinten ingáznak Ausztriába, és nem szeretnének hosszú sorokat kivárni a hagyományos műhelyekben.

Kiss József, a Mobil Gumiszerviz tulajdonosa elmondta, hogy a téli gumik átlagosan 4–6 évig használhatók biztonságosan, feltéve, hogy megfelelően vannak tárolva és nem mutatnak anyagfáradásra utaló jeleket. Az abroncs oldalfalán található DOT-szám segítségével könnyen ellenőrizhető a gyártási év, és ha a gumi már túl öreg, érdemes új szettet beszerezni, még akkor is, ha a profilmélység első ránézésre megfelelőnek tűnik. A gumik profilmélysége Ausztriában és Magyarországon is egyaránt 4 milliméter, ez alatt a gumi már nem képes megfelelő tapadást biztosítani a havas, jeges útfelületeken. 

Ha eltűnik a százas külső pereme a téli gumin, kiváló az abroncs Fotó: Molcsányi Máté

A kopott abroncs nemcsak balesetveszélyes, hanem külföldön akár bírságot is vonhat maga után. Kiss József szerint a téli gumi nemcsak a jogszabályi kötelezettség miatt fontos, hanem a biztonságunk érdekében is. Egy időben elvégzett gumicsere életeket menthet.

Kékesi Marianna évek óta ingázik Sopron és Baden között, így tisztában van azzal, hogy kötelező a gumicsere szomszédainknál. Már idén is lefoglalta az időpont, hiszen ahogy mondja: - Első a biztonság!

 

 

