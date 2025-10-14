Téli gumival Ausztriába – november 1-től akár már büntetnek

Ausztriában november 1. és április 15. között kötelező a téli gumik használata, amennyiben az időjárási viszonyok azt indokolják. Azaz havas, jeges vagy latyakos az út. Ez a szabály a személyautókra és a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű teherautókra vonatkozik, és a mind a négy keréken kötelező a téli gumi. A téli gumi minimális profilmélységének 4 milliméternek kell lennie. Nem véletlen, hogy izzanak a telefonok a mosonmagyaróvári szervizekben: a következő napokban lehetetlen időpontot foglalni.

Gumicsere: Kránitz László legalább a 4 milliméteres profilmélységet javasolja, ez Ausztriában elvárás is.

Gumicserére már csak novemberben kapunk időpontot

– Emberhiánnyal küzdünk, csak november 3-tól tudok időpontot adni – veszi fel a telefont Kránitz László, az egyik mosonmagyaróvári gumiszerviz tulajdonosa, megjegyezve, hogy két hete még alig foglaltak időpontot, de egy hete folyamatosan csörögnek az ügyfelek. Naponta legalább ötvenen akarnak téli gumit rakatni, és köszönhető ez a reggeli hidegeknek is. Ugyanakkor sok az Ausztriába ingázó, és nyugati szomszédunknál akár büntetés is jár, ha nincs téligumink.

– Van olyan kint dolgozó ügyfelünk, aki már tavasszal foglalt időpontot most őszre. Járnak hozzánk itt élő osztrák állampolgárok is. A szabály szerint november elsejétől április 15-ig kötelező a téli gumi a szomszédunknál, amennyiben azt az időjárási viszonyok indokolják. Így például, ha december 24-én 12 fok van, de nincs hó vagy jég, nem büntethetnek. Az ügyfelek jelzése szerint már előfordult, hogy a határról fordítottak haza valakit, mert nem volt téli gumija, volt, akit meg is büntettek. Továbbá az is fontos, hogyha valakivel baleset történik, és a téli gumi hiányára vezetik azt vissza, nem jár a biztosítás, sőt még meg is büntethetik – húzta alá a szakember.

Kránitz László még egy fontos tudnivalóra hívta fel a figyelmet: a téli gumi esetében Ausztriában a profilmélység is számít. Annak 4 milliméternek kell lennie, egyébként ennél kisebb profilmélységgel nem is javasolják itthon sem használni téli időszakban a gumikat.