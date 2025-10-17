Gulyás Heni a köztisztaságért felel Csornán, megköszönték munkáját

Gulyás Henrietta már korán reggel útra kel és a Vilmos Park Kft. munkatársaként azért felel, hogy a város közterületei tiszták legyenek. Szorgalmas és lelkiismeretes, keze nyomán valóban tisztábbak lesznek az utcák, terek. Gulyás Henrietta munkája elismeréseként kedden díszoklevelet kapott, illetve egy új eszközt is, ami könnyebé teszi munkáját.

Gulyás Henrietta a Vilmos Park munkatársaként a város tisztaságáért dolgozik lelkiismeretesen. Egy helyi vállalkozás ajándékokkal lepte meg, illetve oklevelet kapott. A fotón Major András alpolgármesterrel és Burus Évával, a Vilmos Park Kft. koordinátorával. Fotó: Major András közösségi oldala

Gulyás Henrietta elismerése

Heni az oklevelet egy helyi vállalkozó család kezdeményezésére kapta, amihez a SASSON Hair Kft. és a Gyöngyvirág Egészségház ajándékait is átvehette. A vállalkozás Major András alpolgármesterrel közösen, a csornaiak nevében köszönte meg Gulyás Henriettának, hogy minden tőle telhetőt megtesz a városért.