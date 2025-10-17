Elismerés
1 órája
Gulyás Heni a köztisztaságért felel Csornán, megköszönték munkáját
Gulyás Henrietta már korán reggel útra kel és a Vilmos Park Kft. munkatársaként azért felel, hogy a város közterületei tiszták legyenek. Szorgalmas és lelkiismeretes, keze nyomán valóban tisztábbak lesznek az utcák, terek. Gulyás Henrietta munkája elismeréseként kedden díszoklevelet kapott, illetve egy új eszközt is, ami könnyebé teszi munkáját.
Gulyás Henrietta elismerése
Heni az oklevelet egy helyi vállalkozó család kezdeményezésére kapta, amihez a SASSON Hair Kft. és a Gyöngyvirág Egészségház ajándékait is átvehette. A vállalkozás Major András alpolgármesterrel közösen, a csornaiak nevében köszönte meg Gulyás Henriettának, hogy minden tőle telhetőt megtesz a városért.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre