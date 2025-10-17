október 17., péntek

Hedvig névnap

14°
+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elismerés

1 órája

Gulyás Heni a köztisztaságért felel Csornán, megköszönték munkáját

Címkék#Vilmos Park Kft#köztisztaság#Gulyás Henrietta#SASSON Hair Kft#munka#Csorna#elismerés

Kisalföld.hu

Gulyás Henrietta már korán reggel útra kel és a Vilmos Park Kft. munkatársaként azért felel, hogy a város közterületei tiszták legyenek. Szorgalmas és lelkiismeretes, keze nyomán valóban tisztábbak lesznek az utcák, terek. Gulyás Henrietta munkája elismeréseként kedden díszoklevelet kapott, illetve egy új eszközt is, ami könnyebé teszi munkáját.

Gulyás Henrietta munkáját elismerték Csornán. A köztisztaságért felel Heni.
Gulyás Henrietta a Vilmos Park munkatársaként a város tisztaságáért dolgozik lelkiismeretesen. Egy helyi vállalkozás ajándékokkal lepte meg, illetve oklevelet kapott. A fotón Major András alpolgármesterrel és Burus Évával, a Vilmos Park Kft. koordinátorával. Fotó: Major András közösségi oldala

Gulyás Henrietta elismerése

Heni az oklevelet egy helyi vállalkozó család kezdeményezésére kapta, amihez a SASSON Hair Kft. és a Gyöngyvirág Egészségház ajándékait is átvehette. A vállalkozás Major András alpolgármesterrel közösen, a csornaiak nevében köszönte meg Gulyás Henriettának, hogy minden tőle telhetőt megtesz a városért. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu