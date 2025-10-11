október 11., szombat

A szépséges magyar színésznő állatvédő közösséghez csatlakozott

Címkék#állatvédelem#Állatvédelmi Digitális Polgári Kör#Gregor Bernadett

Gregor Bernadett színésznő is csatlakozott az újonnan alakult Állatvédelmi Digitális Polgári Körhöz (ÁDPK), amely Ovádi Péter, az állatvédelemért felelős kormánybiztos kezdeményezésére jött létre.

Kisalföld.hu

Gregor Bernadett számára a tagság személyes és szakmai szempontból is kiemelkedő jelentőséggel bír. Elmondása szerint az állatvédelem évek óta szívügye, hiszen az ÁDPK-hoz való csatlakozása mellett az Alapítvány kuratóriumi tagjaként is aktívan részt vesz a munkában.

Gregor Bernadettről eddig is köztudott volt, hogy imádja az állatokat. Fotó: Bors
Gregor Bernadettről eddig is köztudott volt, hogy imádja az állatokat. Fotó: Bors

Gregor Bernadettnek szívügye az állatvédelem

„Nagyon nagy örömmel látom azt, hogy az állatvédelem területén mennyi előrelépés történt, akár az állatszervezetekkel való együttműködés, akár az edukáció terén” – hangsúlyozta a színésznő. Bernadett kiemelte, hogy számára fontos a figyelemfelkeltés és az ügy népszerűsítése, hiszen az emberek bevonása nélkül nehéz valódi változást elérni.

Gregor Bernadett bejelentése jelzi, hogy a hazai hírességek körében egyre nagyobb az érdeklődés a Digitális Polgári Körök iránt. Korábban Szabó Zsófi például a gazdasági témájú DPK tagja lett, majd nagykövetként csatlakozott a Női DPK-hoz.

