2 órája
A szépséges magyar színésznő állatvédő közösséghez csatlakozott
Gregor Bernadett színésznő is csatlakozott az újonnan alakult Állatvédelmi Digitális Polgári Körhöz (ÁDPK), amely Ovádi Péter, az állatvédelemért felelős kormánybiztos kezdeményezésére jött létre.
Gregor Bernadett számára a tagság személyes és szakmai szempontból is kiemelkedő jelentőséggel bír. Elmondása szerint az állatvédelem évek óta szívügye, hiszen az ÁDPK-hoz való csatlakozása mellett az Alapítvány kuratóriumi tagjaként is aktívan részt vesz a munkában.
Gregor Bernadettnek szívügye az állatvédelem
„Nagyon nagy örömmel látom azt, hogy az állatvédelem területén mennyi előrelépés történt, akár az állatszervezetekkel való együttműködés, akár az edukáció terén” – hangsúlyozta a színésznő. Bernadett kiemelte, hogy számára fontos a figyelemfelkeltés és az ügy népszerűsítése, hiszen az emberek bevonása nélkül nehéz valódi változást elérni.
Gregor Bernadett bejelentése jelzi, hogy a hazai hírességek körében egyre nagyobb az érdeklődés a Digitális Polgári Körök iránt. Korábban Szabó Zsófi például a gazdasági témájú DPK tagja lett, majd nagykövetként csatlakozott a Női DPK-hoz.