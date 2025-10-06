október 6., hétfő

Glamour-napok

40 perce

Indul a bevásárlási-láz, kuponeső a városokban

Címkék#üzlet#Győr-Moson-Sopronban#Glamour-napok#kedvezmény#kupon

Október 9-én indulnak a kuponfüzetes akciók. A 20. Glamour-napokon is extra kedvezményekre készülhetünk.

Kisalföld.hu

Október 9-12. (csütörtöktől vasárnapig) tart a 20. Glamour-napok, ahol is rengeteg kedvezményt felhasználva juthatunk kedvenc termékeinkhez.

A 20. Glamour-napokon is extra kedvezményekre készülhetünk.
A 20. Glamour-napokon is extra kedvezményekre készülhetünk.
Fotó: Shutterstock

20. Glamour-napok

Több, mint 425 kuponnál vár az őszi Glamour-napok. Győr-Moson-Sopronban is készülhetünk a kedvezmények beváltására. Október 6-8. között (hétfőtől szerdáig) három nulladik nap előzi meg az őszi Glamour-napokat, amikor a fizz.hu oldalán és a Rossmann üzleteiben és online már elkezdhetjük beváltani kedvenc kuponjainkat. A több mint 175 kupon között megtaláljuk szépségápolási kedvenceinket, a mindennapokat megkönnyítő vegyiárut, háztartásunk nélkülözhetetlen kellékeit, sőt konyhai és szépségápolási kisgépeket is. 

