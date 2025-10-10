1 órája
Megérős Glamour-kuponok, avagy jó nekünk az akció hete?
Digitális szerkesztőnk utánanézett milyen akciókkal csábítanak be minket idén az üzletek a vásárlók kedvenc hetén. Átnyálazva a Glamour-kuponokat, arra jutott, hogy minden évben egyre kevesebb a jó ajánlat.
A Glamour-kuponoknak hála évről-évre könnyebb a vásárlás - állítja sok boltkóros az őszi leárazásokhoz közeledve. Digitális szerkesztőnk szerint azonban egyre kevesebb az igazán jó ajánlat a magazinban. Összeszedett párat, amit talán még most is megéri felhasználni.
1. ajánlat: Amennyiben őszi nagytakarítást tartanánk:
Akár a fizz.hu-n nézelődünk, akár a Rossmannban, találhatunk megérős kuponokat. Tisztítószertől a mosószivacsig, mindenféle 20-30-40%-os kupont használhatunk fel.
2. ajánlat: Ha utazgatnánk:
Minden évben ajánlanak akciós csomagokat a különböző szálláshelyek. Idén azonban találtunk olyan kupont is, ami rendezvényre belépésre jogosít. Ilyen például a Sztárboxra szóló kupon.
3. ajánlat: Öltözködésre fel!
Természetesen az őszi gardrób-frissítés sem maradhat el, ehhez nyújt támogatást több cipő- és ruhabolt is.