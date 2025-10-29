Gázolaj
1 órája
Ennek nem fognak örülni az autósok, tovább emelkedik az üzemanyag ára
Mutatjuk, hogyan alakul a gázolaj ára csütörtöktől. Még mindig áremelkedést tapasztalhatunk a hazai üzemanyagárakat tekintve.
Változik a gázolaj ára ismét. A korábbi nagy emelés után ismét drágul az üzemanyag.
Emelkedik a gázolaj ára
A holtankoljak.hu honlapján arról írt, hogy a gázolaj ára a héten szerdán még mindig emelkedik, most bruttó 3 forinttal lesz magasabb a beszerzési ár. A benzin esetében a nagykereskedelmi ár nem változik.
Október 29-én az alábbi átlagárakon tankolhatunk a hét eleji változásokat követően:
- 95-ös benzin: 580 Ft/liter
- Gázolaj: 590 Ft/liter
