Ennek nem fognak örülni az autósok, tovább emelkedik az üzemanyag ára

Változik a gázolaj ára ismét. A korábbi nagy emelés után ismét drágul az üzemanyag.

Ennek nem örülnek az autósok: tovább nő a gázolaj ára. Forrás: Shutterstock

A holtankoljak.hu honlapján arról írt, hogy a gázolaj ára a héten szerdán még mindig emelkedik, most bruttó 3 forinttal lesz magasabb a beszerzési ár. A benzin esetében a nagykereskedelmi ár nem változik.

Október 29-én az alábbi átlagárakon tankolhatunk a hét eleji változásokat követően: