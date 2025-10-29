október 29., szerda

Ennek nem fognak örülni az autósok, tovább emelkedik az üzemanyag ára

Mutatjuk, hogyan alakul a gázolaj ára csütörtöktől. Még mindig áremelkedést tapasztalhatunk a hazai üzemanyagárakat tekintve.

Kisalföld.hu

Változik a gázolaj ára ismét. A korábbi nagy emelés után ismét drágul az üzemanyag. 

Tovább emelkedik a gázolaj ára.
Ennek nem örülnek az autósok: tovább nő a gázolaj ára. Forrás: Shutterstock

Emelkedik a gázolaj ára

A holtankoljak.hu honlapján arról írt, hogy a gázolaj ára a héten szerdán még mindig emelkedik, most bruttó 3 forinttal lesz magasabb a beszerzési ár. A benzin esetében a nagykereskedelmi ár nem változik.

Október 29-én az alábbi átlagárakon tankolhatunk a hét eleji változásokat követően:

  • 95-ös benzin: 580 Ft/liter
  • Gázolaj: 590 Ft/liter 
