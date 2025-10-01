Jó szakemberre mindig szükség van: harmadszor rendezett a Gábor László Építőipari EXPO-t Győrben

Hagyományt teremtettek egy új szakmai találkozóval, egy szakmai piactérrel. A Győri SZC Gábor László Építő- és Faipari Szakképző Iskola rendezte meg idén is az III. Győri Építőipari EXPO-t. Az eseményen az építő- és faiparhoz szervesen kapcsolódó alapanyag-, szerszámgyártó és forgalmazó cégek jelentek meg és mutatták be interaktívan a tevékenységeiket. A rendezvényre a pályaválasztás előtt álló általános iskolásokat, az építő- és faipari képzéseket folytató középiskolák tanulóit, az egyetemek hallgatóit, és a megyében, régióban tevékenykedő szakembereket, mérnököket, vállalkozókat várták.

Gábor László-iskola szervezett építőipari expót. Fotó: Csapó Balázs

Mint Árvai Zsolt, a házigazda Gábor László iskola igazgatója a megnyitón elmondta, a rendezvény kiváló lehetőséget nyújtott az iskola képzési lehetőségeinek megismerésére, az építő és faipari cégek tevékenységének bemutatására. Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hogy mindenki érdeke, hogy a piacra szakképzett szakemberek kerüljenek fontos az új technológiák megismerése. A duális képzésben Magyarországon már 60 ezren vesznek részt.

Gede Eszter, a Győri Szakképzési Centrum kancellárja arról szólt köszöntőjében, hogy cél az iskolák vállalati partnerekkel való kapcsolatának erősítése. Egy alapszakma elsajátítása fontos, de ugyancsak elkerülhetetlen az élethosszig tartó tanulás. Ehhez is keretet ad egy jó szakiskola. Úgy fogalmazott: egy jó szakma aranyat ér. Beszélt arról is, ösztöndíjat is kaphatnak a tanulók. A rendezvényen interaktív programokon, szakmai kiállításokon, gyakorlati bemutatókon vehettek részt a diákok.