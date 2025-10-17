1 órája
Mezei futóverseny: mintegy háromszázan álltak rajthoz - Képgaléria
A Mezei Futóbajnokság Diákolimpia városi döntőjét csütörtökön szervezték meg Mosonmagyaróváron. Mintegy háromszáz diák állt rajthoz a futóversenyen.
Csütörtök délután rendezték meg a Mezei Futóbajnokság Diákolimpia városi döntőjét Mosonmagyaróváron, ahol a település általános és középiskolás diákjai álltak rajthoz. A versenynek a Kossuth Lajos Gimnázium mögött található Lajta töltés adott otthont.
Futóverseny a Lajtánál
A rendezvény célja az volt, hogy eldőljön, kik nyerik el a városi bajnoki címet és a továbbjutás jogát, valamint hogy a szervezők népszerűsítsék az atlétikát a gyermekek körében. A futóeseményt Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata, a Mosonmagyaróvári Atlétikai Club és a Mosonmagyaróvár és Környéke Diáksport Bizottsága szervezte. A versenybíróság munkáját Szitás László és Balassa Ildikó látta el.
Nézze meg képgalériánkat:
Mezei futóverseny: mintegy háromszázan álltak rajthozFotók: Kerekes István
A megmérettetésen az iskolák által indított II–IV. korcsoportos tanulók vettek részt egyéniben és csapatban. A II. korcsoportban (2015–2016-ban születettek) a fiúk 1,5 km, a lányok 1,2 km távot futottak. A III. korcsoportban (2013–2014-es születésűek) a fiúk 2 km, a lányok 1,5 km-es távon versenyeztek. A IV. korcsoportban (2011–2012-ben születettek) a fiúk 3 km, a lányok 2 km távot teljesítettek.
A Lajta-parti futóverseny a sport és az egészséges életmód népszerűsítését is szolgálta.