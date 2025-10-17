Mezei futóverseny: mintegy háromszázan álltak rajthoz - Képgaléria

Csütörtök délután rendezték meg a Mezei Futóbajnokság Diákolimpia városi döntőjét Mosonmagyaróváron, ahol a település általános és középiskolás diákjai álltak rajthoz. A versenynek a Kossuth Lajos Gimnázium mögött található Lajta töltés adott otthont.

Fotó: Mészely Réka

Futóverseny a Lajtánál

A rendezvény célja az volt, hogy eldőljön, kik nyerik el a városi bajnoki címet és a továbbjutás jogát, valamint hogy a szervezők népszerűsítsék az atlétikát a gyermekek körében. A futóeseményt Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata, a Mosonmagyaróvári Atlétikai Club és a Mosonmagyaróvár és Környéke Diáksport Bizottsága szervezte. A versenybíróság munkáját Szitás László és Balassa Ildikó látta el.

