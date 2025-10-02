Tüzelőpiac a fagyok előtt - a fát keresik, a szenet egyáltalán nem

A győri DBK Tüzép telepén nagy hegyekben áll a szén, mellettük pedig a szépen kiszáradt, tavalyi rönkfák várnak gazdáikra. Most már valóban itt a fűtési szezon. Krafcsik Gábor, a győri DBK Tüzép vezetője a Kisalföldnek elmondta: egy közepes méretű családi házat szilárd tüzelőanyaggal egy télen 270 ezertől 450 ezer forintig lehet kifűteni. Persze drágább, mint amikor valaki gázzal fűt, de a fa még mindig dunsztosabb, puhább meleget csinál, mint a gáz.

Fotó: Gyurina Zsolt

Fűtési szezon rajtja: mennyibe kerül a tűzifa, a szén?

- A háború után minden tüzelőanyag ára nagyon felment, de ma már szenet például leginkább csak az vesz, aki mással nem tud fűteni. Azoknak, akik nem lépik át a lakosság részére meghatározott éves köbmennyiséget, a gáz olcsóbb mint mondjuk a szén. A szénnek magas a kitermelődési költsége, ráadásul a lengyeleknél az utóbbi 10 évben több bányabaleset is volt, megszigorították a biztonsági intézkedéseket, ez is felvitte a kibányászott szén árát - nyilatkozta érdeklődésünkre Krafcsik Gábor, a győri DBK Tüzép vezetője.

Ezek az árak most a tüzelőanyag-piacon

Krafcsik Gábor kifejtette: az árak nem változtak mostanában. Nála a hasított akácfa 7500 mázsája, a bükk, a gyertyán hatezer, a cser 5800 forint. A 4200 kalória fűtőértékű cseh-barna szén mázsája 11200 forint, a nála jobb minőségű 5200-5500 kalóriás lengyel feketeszén 12000 forint, a 6000-6600 kalóriás lengyel kazánszén 14 ezer forint. Ahogy telnek az évtizedek, egyre később szerzik be az emberek a téli tűzifát: tíz-húsz éve még márciusban-áprilisban eljöttek a Tüzépre a leggondosabbak megvenni a tüzelőt, aztán ez áttevődött nyárra, most pedig már valaki szeptemberben, októberben, vagy éppen az első fagyok előtt érkezik, hogy venne egy kis fát. Egy-egy vevő leginkább tíztől negyven mázsáig vásárol be.

Sokan bespájzoltak előre

A covid, majd az orosz-ukrán háború kirobbanásakor, az energiaválság idején sokan megijedtek és bevásároltak tüzelőanyagból. Akkor évekkel előre vettek tűzifát, bespájzoltak. De ez ma már a múlté. Mint ahogy minden szilárd tüzelőanyag jobban fogyott korábban mint ezekben az években. Ennek több oka van. Csak egy példa: Krafcsik Gábor 10-20 éve még évente 15 ezer tonna szenet adott el a lakosságnak, mostanában jó ha háromezer tonnát. Emellett pedig szintén a piac ellen hat, hogy körülbelül 2010-2015 óta sokkal enyhébbek a telek, már nincsenek olyan hetekig tartó vad hidegek, kemény fagyok, nem kell annyira befűteni. Ezenkívül megjelentek az otthonok tetején a napelemek, sokan pedig légkondicionálóval fűtenek.