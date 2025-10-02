48 perce
Felújítják a hatalmas távhő kéményeket – Felvételek 80 méter magasból
Megkezdődött a Győr-Szol Zrt. Rozgonyi utcai telephelyén a távhőszolgáltató magas kéményeinek felújítása. Az átfogó, tervezetten a mostani fűtési idényt követően is folytatódó rekonstrukciós munka folyamán a kémények külső burkolata és belső szerkezete is megújul, így a berendezések újabb évtizedekig szolgálhatják a biztonságos és tiszta távhőellátást a győri otthonokban és intézményekben. Erről tartott csütörtökön sajtótájékoztatót Sárkány Péter elnök-vezérigazgató.
- A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatósága távhőtermelő berendezéseinek nélkülözhetetlen eleme a Győr számos pontjáról jól látható, és a város sziluettjéhez évtizedek óta hozzátartozó két 80 méteres és egy 101 méteres vasbeton kémény. A kémények szerkezeti felújítását nagyjából 20 évente célszerű elvégezni. Győrben a legutóbb 2005-ben történt meg, így esedékessé vált egy újabb rekonstrukció az idei fűtési idényben - emelte ki.
Két 80 méteres kémény felújítása elkezdődött Győrben
Sárkány Péter elmondta, hogy a 101 méter magas kémény romtalanítását már 2024 végén elvégezték, a két 80 méteres kémény romtalanítására idén kerülhetett sor. Ez a tevékenység jelenleg is tart, a tervek szerint november második felében fejezik be.
- A munkák során a fellazult betonszerkezeteket eltávolítják a szakemberek, ugyanakkor a középső kéményből egy rövid, rossz műszaki állapotú egy méteres szakaszt is visszabontottak. A felújítás során megújul a két 80 méteres kémény villámvédelmi rendszere is. A rekonstrukciós eljárás következő szakaszában a külső felületet is helyreállítják, majd lefestik. Erre azért is van szükség, mert a kémények a péri repülőtér leszállópályájának vonalában helyezkednek el, létfontosságú a feltűnő színű festés. A kémények külső felületének helyreállítása a tervek szerint a 2025/2026-os fűtési idényt követően valósul meg - ismertette Sárkány Péter.
Zavartalan a fűtés a felújítás alatt
A szakembereknek a kémények rossz állapotú belső részével is foglalkozniuk kell, a közeljövőben megkezdődik a szükséges munkák megterveztetése. A Győr-Szol Zrt tartós és a további fejlesztéseket is segítő megoldások kitalálásán dolgozik. A kéményekhez tartozó távhőberendezés több mint 25 ezer lakás és további 1000 közületi intézmény fűtését látja el Győrben. A rekonstrukciós munka nem akadályozza a távhőszolgáltatást.
