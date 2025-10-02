Felújítják a hatalmas távhő kéményeket – Felvételek 80 méter magasból

- A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatósága távhőtermelő berendezéseinek nélkülözhetetlen eleme a Győr számos pontjáról jól látható, és a város sziluettjéhez évtizedek óta hozzátartozó két 80 méteres és egy 101 méteres vasbeton kémény. A kémények szerkezeti felújítását nagyjából 20 évente célszerű elvégezni. Győrben a legutóbb 2005-ben történt meg, így esedékessé vált egy újabb rekonstrukció az idei fűtési idényben - emelte ki.

A fűtés biztosított, a távhőkéményeket felújítjűk november végéig Győrben. Fotó: Csapó Balázs

Két 80 méteres kémény felújítása elkezdődött Győrben

Sárkány Péter elmondta, hogy a 101 méter magas kémény romtalanítását már 2024 végén elvégezték, a két 80 méteres kémény romtalanítására idén kerülhetett sor. Ez a tevékenység jelenleg is tart, a tervek szerint november második felében fejezik be.

- A munkák során a fellazult betonszerkezeteket eltávolítják a szakemberek, ugyanakkor a középső kéményből egy rövid, rossz műszaki állapotú egy méteres szakaszt is visszabontottak. A felújítás során megújul a két 80 méteres kémény villámvédelmi rendszere is. A rekonstrukciós eljárás következő szakaszában a külső felületet is helyreállítják, majd lefestik. Erre azért is van szükség, mert a kémények a péri repülőtér leszállópályájának vonalában helyezkednek el, létfontosságú a feltűnő színű festés. A kémények külső felületének helyreállítása a tervek szerint a 2025/2026-os fűtési idényt követően valósul meg - ismertette Sárkány Péter.