1 órája
Fűtés és melegvíz nélkül maradnak több utcában
Fotó: Shutterstock
A Győr-Szol Zrt. tájékoztatása szerint október 15-én, szerdán a Győr, Szent Imre út – Somogyi Béla út csomópontban, a Somogyi Béla út felőli sávban a távhőszolgáltatási igazgatóság munkatársai hibaelhárítási munkát végeznek, előreláthatólag reggel 7 óra és 14 óra között.
Ebben az időszakban a fűtés- és melegvíz-szolgáltatás szünetel az alábbi épületekben:
Bakonyi u. 4/a., 4/b., 4/c., 4d.
Kálvária u. 55.
Kert u. 7/a., 7/b., 7/c., 7/d.
Szigethy A. u. 2-10.,
Nádor u. 1-23.
Táncsics 30.
Zrínyi utcai rendőrség
Zrínyi u. 39-43.
Zrínyi u. 45-49.
Mónus u. 24-28.
Mónus u. 30.
Nagy Imre 32-36.
Nagy Imre u. 9.
Liezen-Mayer u. 56.
Somogyi u. 22.
Szent Imre u. 8-24., 26., 28.