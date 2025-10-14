október 14., kedd

Helén névnap

12°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kimaradás

1 órája

Fűtés és melegvíz nélkül maradnak több utcában

Címkék#rendőrség#Győr-Szol Zrt#fűtés

Kisalföld.hu
Fűtés és melegvíz nélkül maradnak több utcában

Fotó: Shutterstock

A Győr-Szol Zrt. tájékoztatása szerint október 15-én, szerdán a Győr, Szent Imre út – Somogyi Béla út csomópontban, a Somogyi Béla út felőli sávban a távhőszolgáltatási igazgatóság munkatársai hibaelhárítási munkát végeznek, előreláthatólag reggel 7 óra és 14 óra között.
Ebben az időszakban a fűtés- és melegvíz-szolgáltatás szünetel az alábbi épületekben:
Bakonyi u. 4/a., 4/b., 4/c., 4d.
Kálvária u. 55.
Kert u. 7/a., 7/b., 7/c., 7/d.
Szigethy A. u. 2-10.,
Nádor u. 1-23.
Táncsics 30.
Zrínyi utcai rendőrség
Zrínyi u. 39-43.
Zrínyi u. 45-49.
Mónus u. 24-28.
Mónus u. 30.
Nagy Imre 32-36.
Nagy Imre u. 9.
Liezen-Mayer u. 56.
Somogyi u. 22.
Szent Imre u. 8-24., 26., 28.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu