Fűtés és melegvíz nélkül maradnak több utcában

A Győr-Szol Zrt. tájékoztatása szerint október 15-én, szerdán a Győr, Szent Imre út – Somogyi Béla út csomópontban, a Somogyi Béla út felőli sávban a távhőszolgáltatási igazgatóság munkatársai hibaelhárítási munkát végeznek, előreláthatólag reggel 7 óra és 14 óra között.

Ebben az időszakban a fűtés- és melegvíz-szolgáltatás szünetel az alábbi épületekben:

Bakonyi u. 4/a., 4/b., 4/c., 4d.

Kálvária u. 55.

Kert u. 7/a., 7/b., 7/c., 7/d.

Szigethy A. u. 2-10.,

Nádor u. 1-23.

Táncsics 30.

Zrínyi utcai rendőrség

Zrínyi u. 39-43.

Zrínyi u. 45-49.

Mónus u. 24-28.

Mónus u. 30.

Nagy Imre 32-36.

Nagy Imre u. 9.

Liezen-Mayer u. 56.

Somogyi u. 22.

Szent Imre u. 8-24., 26., 28.