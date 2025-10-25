október 25., szombat

Szabálytalan

1 órája

Valami füstölt és bűzlött Győr-Szabadhegyen

Az év ezen időszakában gyakori a probléma. Füstre és bűzre panaszkodnak Győr-Szabadhegy egyik részén.

Az egyik győri csoportban, a Győr-Szabadhegy nevűben tette fel valaki a kínzó kérdést: "Mi történik második napja a Lepke utca közelében? Olyan szinten füst van és elviselhetetlen szag, hogy szellőztetni sem lehet. Valaki tudja mit égetnek és miért?"

füst
Ez a füst látszódott és érződött Győr-Szabadhegyen.
Fotó: Facebook

A kérdés jogos, és ilyenkor, a fűtési szezon kezdetekor gyakori problémaforrás, hogy sokan mindent elégetnek, amit csak tudnak. 

A füst és a bűz az egészségre is káros 

A hozzászólásokban is azt írják többen, hogy valószínűleg begyújtottak a vegyes tüzelésű kazánba és mindent eltüzelnek benne. Egy másik kommentben arra hívják fel a figyelmet, hogy az illetékes szerv felé jelentse be a posztoló az esetet.

Nem árt ugyanis tisztában lenni azzal, hogy ez a tevékenység egyrészt szabálytalan, másrészt az egészségre is kockázatos – rákot, szívinfarktust, agyvérzést, a magzatok genetikai károsodását, impotenciát és más betegségeket okozhat. Komoly pénzbüntetés – 300 000 forintig terjedő bírság – járhat azoknak, akik illegális dolgokat égetnek a kazánjukban.

A Levegő Munkacsoport oldalán le is írja, hogy mit nem szabad, és azt is, hol lehet bejelenteni a gyanús égetéseket.

