1 órája
"Otthon is, itthon is vagyok” – Beszélgetés Füleki Tibor belsőépítésszel
Sopronból indult, Csehszlovákiában tanult, ma pedig egy sikeres belsőépítészeti cég vezetője Szlovákiában, mégis gyakran tér vissza Magyarországra tanítani. Füleki Tibor pályája egyszerre szól szakmai igényességről és arról, hogyan lehet a gyökereket megtartva nemzetközi karriert építeni. A Szülőföldem sorozatban ezúttal vele beszélgettünk múltról, identitásról és alkotásról.
Füleki Tibor egy alföldi kisvárosból érkezett Sopronba, a városból pedig a Felvidékre vezetett az útja. Ma már elismert belsőépítész, aki két ország között, két nyelv és két kultúra határán dolgozik, mégis, minden munkájában ugyanaz a természetes harmónia, anyagszeretet és emberközpontú gondolkodás köszön vissza.
Füleki Tibor Sopronból indult
Hogyan emlékszik vissza a soproni Roth Gyula Szakközépiskolában töltött évekre?
Nagyon szép és meghatározó emlékek kötődnek ahhoz az időszakhoz. Alig tizennégy évesen egy alföldi városkából kerültem egy történelmi városba, ahol a középkori belváros épületei között állt az akkor éppen százéves iskolám. Az iskola trófeákkal teli folyosói és nagy lépcsőháza akkor úgy hatott rám, mint Harry Potterre a Varázslóiskola.Kezdetben a komor, történelmi falak kissé ijesztőek voltak, de ahogy teltek a hónapok, egyre inkább a biztonság és az otthon melegét árasztották. Az itt szerzett szakmai alapok később, az egyetemi éveim alatt is rendkívül hasznosnak bizonyultak, igazi előnyt jelentettek. Talán a legértékesebb ajándék azonban a soproni évek alatt kötött barátságok voltak, amelyek azóta is tartanak, és életre szólónak bizonyultak.
Mi motiválta, hogy az érettségi után Csehszlovákiában folytassa tanulmányait?
Tanáraim meséltek a lehetőségről, ami a rendszerváltás utolsó évében még létezett. Egy külföldi egyetem valószínűleg nem feltétlenül jobb, mint egy hazai, de lehetnek a szakmának olyan ágai, amelyek nagyobb hangsúlyt kapnak, és ezekben a részletekben mélyebb tudást adhat. Az igazat megvallva, az anyagi szempontok is szerepet játszottak. Itthon akkoriban szó volt a tandíjak lehetséges bevezetéséről, míg a külföldi tanulás állami ösztöndíjasként sokkal kedvezőbb megoldásnak bizonyult.
Hogyan élte meg a kulturális és nyelvi különbségeket az egyetemi évek alatt?
Szlovákiában igazán nagy kulturális különbségeket nem tapasztaltam. Sőt, úgy gondolom, hogy bár a nyelvünk jelentősen eltér, kulturálisan a szlovákok közelebb állnak hozzánk, mint a csehekhez. Nyelvi nehézségekkel sem találkoztam igazán az első években. Egy műszaki egyetemen a matematika, a fizika és az ábrázoló geometria jelentik az igazi kihívást, ezek pedig gyengébb nyelvtudással is leküzdhetők. A szakmai tárgyakhoz pedig a Roth adott biztos alapot.
Belsőépítészként mikor érezte először, hogy megtalálta a saját hangját?
Amikor bonyolult, térben megoldandó feladatokat kaptam, például fordulós, hajlított lépcsők tervezését és ezek gyártásának kitalálását. Jó érzés volt látni, ahogy az általam szerkesztett vonalak és ívek a valóságban is formát öltenek, értékes anyagokból készülnek el, elfoglalják helyüket a térben, és végül hatással vannak az emberekre.
Miben látja a legnagyobb különbséget a szlovák és a magyar belsőépítészeti szemlélet között?
Nem lehet általánosítani, hiszen valójában nincs nagy különbség. De talán egy kis történet jól érzékelteti: Nemrégiben Győrben építészeknek tartott előadásomon mutattam be egy munkámat, amely tölgyfából és tölgyfával furnérozott anyagból készült. Az egyik építész megkérdezte, miért nem laminált anyagból valósítottuk meg. Valójában ez nálunk fel sem merült. Úgy érzem, Szlovákiában a fának nagyobb tisztelete van. Igen, drágább, de értik, hogy miért.
Gyakran tanít Magyarországon is. Mit jelent Önnek ez a „kettős kötődés”?
Talán túlzás, hogy tanítok. Inkább úgy mondanám, hogy tapasztalatokat osztok meg fiatal kollégákkal. Egy ideje már a szlovákiai Komáromban élek, erősen magyar környezetben. Otthon is, itthon is vagyok.
Ha visszagondol szülőföldjére és a fiatalkori környezetére, mit gondol: milyen értékeket hozott magával, amelyek ma is meghatározzák a munkáját?
Édesapám grafikus, dekoratőr, fotós és zenész volt. Talán az ő műhelyéből hoztam a kreativitást. Édesanyám könyvelői precizitása pedig valószínűleg a mérnöki gondolkodásomat erősítette.
Mit üzenne azoknak a fiataloknak, akik kisebb magyar városból indulva szeretnének külföldön érvényesülni, de félnek, hogy elveszítik a gyökereiket?
Külföldön tudást és tapasztalatot kell gyűjteni. A megszerzett tapasztalatokra és tudásra azonban itthon is nagy szükség van. Én ebben találtam meg az összekötő kapcsot: a munkáim nagy részét Szlovákiában vagy külföldön végzem, de az ott szerzett tapasztalataimról magyarul számolok be a honlapomon és az előadásaimon.