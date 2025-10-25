"Otthon is, itthon is vagyok” – Beszélgetés Füleki Tibor belsőépítésszel

Füleki Tibor egy alföldi kisvárosból érkezett Sopronba, a városból pedig a Felvidékre vezetett az útja. Ma már elismert belsőépítész, aki két ország között, két nyelv és két kultúra határán dolgozik, mégis, minden munkájában ugyanaz a természetes harmónia, anyagszeretet és emberközpontú gondolkodás köszön vissza.

Füleki Tibor a Cseh Ősz keretében a Soproni Egyetemen tartott előadást.

Fotó: Rombai Péter \ RepeszTech



Füleki Tibor Sopronból indult

Hogyan emlékszik vissza a soproni Roth Gyula Szakközépiskolában töltött évekre?

Nagyon szép és meghatározó emlékek kötődnek ahhoz az időszakhoz. Alig tizennégy évesen egy alföldi városkából kerültem egy történelmi városba, ahol a középkori belváros épületei között állt az akkor éppen százéves iskolám. Az iskola trófeákkal teli folyosói és nagy lépcsőháza akkor úgy hatott rám, mint Harry Potterre a Varázslóiskola.Kezdetben a komor, történelmi falak kissé ijesztőek voltak, de ahogy teltek a hónapok, egyre inkább a biztonság és az otthon melegét árasztották. Az itt szerzett szakmai alapok később, az egyetemi éveim alatt is rendkívül hasznosnak bizonyultak, igazi előnyt jelentettek. Talán a legértékesebb ajándék azonban a soproni évek alatt kötött barátságok voltak, amelyek azóta is tartanak, és életre szólónak bizonyultak.

Mi motiválta, hogy az érettségi után Csehszlovákiában folytassa tanulmányait?

Tanáraim meséltek a lehetőségről, ami a rendszerváltás utolsó évében még létezett. Egy külföldi egyetem valószínűleg nem feltétlenül jobb, mint egy hazai, de lehetnek a szakmának olyan ágai, amelyek nagyobb hangsúlyt kapnak, és ezekben a részletekben mélyebb tudást adhat. Az igazat megvallva, az anyagi szempontok is szerepet játszottak. Itthon akkoriban szó volt a tandíjak lehetséges bevezetéséről, míg a külföldi tanulás állami ösztöndíjasként sokkal kedvezőbb megoldásnak bizonyult.

Hogyan élte meg a kulturális és nyelvi különbségeket az egyetemi évek alatt?

Szlovákiában igazán nagy kulturális különbségeket nem tapasztaltam. Sőt, úgy gondolom, hogy bár a nyelvünk jelentősen eltér, kulturálisan a szlovákok közelebb állnak hozzánk, mint a csehekhez. Nyelvi nehézségekkel sem találkoztam igazán az első években. Egy műszaki egyetemen a matematika, a fizika és az ábrázoló geometria jelentik az igazi kihívást, ezek pedig gyengébb nyelvtudással is leküzdhetők. A szakmai tárgyakhoz pedig a Roth adott biztos alapot.