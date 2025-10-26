51 perce
A halál torkából tért vissza a mosonmagyaróvári fitness vállalkozó – Csodával ér fel Freimann Sándor gyógyulása
Az 51 éves mosonmagyaróvári Freimann Sándor az egyik legismertebb magyar erőemelő-edzőként több tíz éve nevel ki a sportágnak Európa- és világbajnokokat, neve továbbá több népszerű vármegyei edzőteremhez köthető. 2024 júliusában szívfacsaró hírek láttak napvilágot a közkedvelt vállalkozóról Freimann Sándorról: sztrókot kapott, kórházban van, altatásban tartják.
„Nem én vagyok a csoda, erre bárki képes, aki megtalálja a megfelelő motivációt a gyógyuláshoz” – kezdi beszélgetésünket Freimann Sándor. Beszédén, arcvonásain, mimikáján nyoma sincs a tragikus eseményeknek. Pedig felépülése korántsem volt zökkenőmentes.
Freimann Sándor: „Édesanyám, én feladom”
Sándor utolsó emlékei a mosonmagyaróvári kórház liftjében érnek véget, és a győri kórház kórtermében folytatódnak. Azt mondja a köztes idő teljesen kiesett, mintha egyszerűen csak elaludt volna.
„Otthon voltam amikor megtörtént a baj, azt vettem észre, hogy nagyon szédülök. A földön kellett feküdnöm, felülni sem tudtam. A kórházban a lift az utolsó emlékem. Az első pedig miután magamhoz tértem Győrben az, hogy javában ment már az olimpia, a sporteseményt pedig összemosta az agyam a valóságommal. Azt hittem, én magam is a részese vagyok. Édesanyám az ágyam mellett ült, amikor mondtam neki: én feladom. Az első pánik után aztán tisztáztam vele: az olimpiát adom fel, mégsem akarok elindulni. Innen indult a felépülésem” - idézte fel emlékeit a vállalkozó.
„A családomnak kétszer is el kellett búcsúznia tőlem”
Sándor azt mondja, élet-halál között lebegni számára olyan volt, mintha egyszerűen csak elaludt volna. Hozzátartozóinak azonban ez az időszak magát a poklot jelenthette: családjának kétszer is el kellett búcsúznia tőle.
„Az állapotom akkor ezt indokolta. A végletekig mentem, kétszer is úgy volt, hogy másnap már temetnek. Mégis visszajöttem, majd mindent megtettem a gyógyulásért. Sőt, utólag belegondolva talán többet is vállaltam, mint ami szükségszerű lett volna” – mondja.
„Nem akarok tudomást venni arról, honnan jöttem vissza"
Sándor azt mondja, nem akart tudomást venni arról hogy lehet, sosem lesz már az az ember mint aki a sztrók előtt volt.
„Ez nem volt opció. Nem fogadtam el, hogy nem tudok sétálni. Nem hittem el, hogy nem tudok húzódzkodni. Én járni akartam, biciklizni akartam. Egész életemben sportoltam, nem féltem az eséstől. A gyógytornászomtól gyakran hallott mondat volt, hogy - Sándor maga túl bátor -. Pedig nem erről volt szó. Én egyszerűen csak tettem ami tőlem telt” – meséli.
A gyógytornásznál többször megjelent naponta, egy idő után pedig más betegeknek is példát, motivációt jelentett a gyógyulásban.
Freimann Sándor elesett, majd újra felállt
Sándor sztrókja után szédülés, kettős látás maradt vissza.
„Kicsit olyan volt mint amikor gyerekként az ember látása apránként kiélesedik, aztán később járni, biciklizni tanul. Úgy fogtam fel hogy újraindult nálam a program, és most elölről kell mindent kezdenem, de egyetlen percig sem volt kérdés, hogy menni fog-e. Hiszem hogy az a titok, hogy nem gondoltam túl, nem agyaltam, nem sajnáltam magam. Volt hogy elestem, de akkor meg az volt a következő feladat, hogy felálljak” – teszi hozzá.
- A júliusi sztrók után szeptemberben engedték el a rehabilitációról,
- haza még tolókocsiban érkezett.
- Egy héttel később már segédeszköz nélkül sétált,
- azóta biciklizik, motorozik is.
„Utógondozásra magánúton egy kiváló neurológushoz kerültem, akinek szintúgy ismerős a testépítés világa, nekem pedig sportolóként ez fontos volt. Nem titkolt célom a gyógyulás útján ugyanis az volt, hogy a sport újra a mindennapjaim része lehessen, minthogy tart ez már a nyolcvanas évek óta. De már tudom, hogy nem csak ezen múlik meddig élünk. Azon is múlik, hogy kinek mit osztott a sors” – vélekedik Sándor, aki orvosa segítségével a miérteket is hosszasan kutatta.
Több mint egy év távlatából egy veleszületett rendellenességhez vezették vissza a történteket. Sándor egyik veséje ugyanis nem fejlődött ki, erről már felnőtt fejjel szerzett tudomást. Ennek a csonknak a gyulladása miatt már a sztrókja előtt orvosi kezelés alatt állt, ám mielőtt megműthették volna, megtörtént a baj.
A neurológusom szerint egy innen indult vérrög juthatott el a kisagyba, ez vezethetett a tragédiához
– osztotta meg lapunkkal.
Túl a nehezén
Sándor azóta a veseműtéten is átesett, meggyógyult. A féléves felülvizsgálatom is kiváló eredményeket mutat, egészségével minden a legnagyobb rendben van. S hogy van-e számára tanulság a tragédia mögött?
Hogyne, nem is egy
– kezdi.
„Az első ami eszembe jut, hogy több időt és energiát fordítsak a családi életemre, a velük közös emlékekre, élményekre. Mióta az eszemet tudom a sport az életem középpontja, mindent ennek rendeltem alá. A hétköznapjaimat, a pihenésemet, az ünnepeimet mind a versenyek, események köré építettem. Nem bánom, mert ez az életem egyik mozgatórugója, az inspirációm, és a boldogságom egyik fő forrása. De most meg kellett tanulnom lassítani és priorizálni” – mondja Sándor, hozzátéve: könnyebb számára spontánabbnak lenni.
Nem annak nehéz, aki elmegy
A vállalkozó ezen a ponton kissé elmereng, majd hozzáteszi: szerinte nem annak nehéz aki elmegy, hanem annak aki itt marad. Ezt említi következő tanulságként.
Egy ilyen esemény után még jobban igyekszik az ember úgy élni, ha netán holnap elmenne, rendezett sorokat hagyjon maga mögött
– teszi hozzá.
Ám van valami, ami ennél is mélyebben a lelkébe vésődött: az, hogy mennyien szeretik.
„A látogatóim egymásnak adták a kilincset a kórházban. Elképesztő érzés volt, hogy ennyi embernek fontos vagyok. Köszönettel tartozom mindenkinek, aki drukkolt vagy tett érte hogy felépüljek: szeretteimnek, ismerőseimnek és az egészségügyi dolgozóknak. Ez az, ami a végén számít: az emberi kapcsolatok. Hogy legyen kihez szólnod, és legyen, aki vár. Enélkül az egész semmit sem ér.”