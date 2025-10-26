A halál torkából tért vissza a mosonmagyaróvári fitness vállalkozó – Csodával ér fel Freimann Sándor gyógyulása

„Nem én vagyok a csoda, erre bárki képes, aki megtalálja a megfelelő motivációt a gyógyuláshoz” – kezdi beszélgetésünket Freimann Sándor. Beszédén, arcvonásain, mimikáján nyoma sincs a tragikus eseményeknek. Pedig felépülése korántsem volt zökkenőmentes.

Freimann Sándor ma már újra edzhet, maradéktalanul felépült. A fotón szeretett konditermében a Botond Fitness-ben mosolyog a kamerába.

Freimann Sándor: „Édesanyám, én feladom”

Sándor utolsó emlékei a mosonmagyaróvári kórház liftjében érnek véget, és a győri kórház kórtermében folytatódnak. Azt mondja a köztes idő teljesen kiesett, mintha egyszerűen csak elaludt volna.

„Otthon voltam amikor megtörtént a baj, azt vettem észre, hogy nagyon szédülök. A földön kellett feküdnöm, felülni sem tudtam. A kórházban a lift az utolsó emlékem. Az első pedig miután magamhoz tértem Győrben az, hogy javában ment már az olimpia, a sporteseményt pedig összemosta az agyam a valóságommal. Azt hittem, én magam is a részese vagyok. Édesanyám az ágyam mellett ült, amikor mondtam neki: én feladom. Az első pánik után aztán tisztáztam vele: az olimpiát adom fel, mégsem akarok elindulni. Innen indult a felépülésem” - idézte fel emlékeit a vállalkozó.

„A családomnak kétszer is el kellett búcsúznia tőlem”

Sándor azt mondja, élet-halál között lebegni számára olyan volt, mintha egyszerűen csak elaludt volna. Hozzátartozóinak azonban ez az időszak magát a poklot jelenthette: családjának kétszer is el kellett búcsúznia tőle.

Sándor a győri kórház zongorájánál, úton a gyógyulás felé.

„Az állapotom akkor ezt indokolta. A végletekig mentem, kétszer is úgy volt, hogy másnap már temetnek. Mégis visszajöttem, majd mindent megtettem a gyógyulásért. Sőt, utólag belegondolva talán többet is vállaltam, mint ami szükségszerű lett volna” – mondja.

„Nem akarok tudomást venni arról, honnan jöttem vissza"

Sándor azt mondja, nem akart tudomást venni arról hogy lehet, sosem lesz már az az ember mint aki a sztrók előtt volt.

„Ez nem volt opció. Nem fogadtam el, hogy nem tudok sétálni. Nem hittem el, hogy nem tudok húzódzkodni. Én járni akartam, biciklizni akartam. Egész életemben sportoltam, nem féltem az eséstől. A gyógytornászomtól gyakran hallott mondat volt, hogy - Sándor maga túl bátor -. Pedig nem erről volt szó. Én egyszerűen csak tettem ami tőlem telt” – meséli.