október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

13°
+12
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Francia elegancia

1 órája

Végre egy jó hír! A győri belvárosban nem bezárt egy üzlet, hanem új nyitott

Címkék#győri belváros#KisalfoldiIzek#kenyér#pékáru

Az utóbbi időben viharos időket él a győri belváros, sorra tűnnek el a kedvenc üzletetek. Ezúttal viszont örömhírt hoztunk, ugyanis francia pékség nyitott.

Kisalföld.hu

A Kisfaludy utcai pékség költözött a Baross utca 10. szám alá. Méghozzá francia pékség. 

francia pékség
Francia pékség nyílt a győri belvárosban.
Fotó: Boulangerie Nice - Kézműves Pékség Győr Facebook

Francia pékség különlegességekkel

Helyben sütött, kézműves pékáru a legfinomabb alapanyagokból kovásszal, francia vajjal és csodás töltelékekkel. Bagett, croissant-ok, teljes kiőrlésű kenyerek, magyar és nemzetközi különlegességek 

– ezt ígéri a pékség Facebook oldalán. 

Hétfőtől szombatig reggel héttől este nyolcig, míg vasárnap reggel nyolctól délután egyig várják a vásárlókat. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu