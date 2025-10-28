Francia elegancia
3 órája
Végre egy jó hír! A győri belvárosban nem bezárt egy üzlet, hanem új nyitott
Az utóbbi időben viharos időket él a győri belváros, sorra tűnnek el a kedvenc üzletetek. Ezúttal viszont örömhírt hoztunk, ugyanis francia pékség nyitott.
A Kisfaludy utcai pékség költözött a Baross utca 10. szám alá. Méghozzá francia pékség.
Francia pékség különlegességekkel
Helyben sütött, kézműves pékáru a legfinomabb alapanyagokból kovásszal, francia vajjal és csodás töltelékekkel. Bagett, croissant-ok, teljes kiőrlésű kenyerek, magyar és nemzetközi különlegességek
– ezt ígéri a pékség Facebook oldalán.
Hétfőtől szombatig reggel héttől este nyolcig, míg vasárnap reggel nyolctól délután egyig várják a vásárlókat.
