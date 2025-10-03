Nagy áttörést hozott a győri forgalomban ennek az útnak az átadása

Nagynap volt 1989. október 3-án, 10 órakor adták át a forgalomnak a 82-83. sz. főutak győri közös bevezető szakaszának I. ütemét. Az átadási ünnepély a Benczúr utcában volt. A szalagot Kálnoki Kis Sándor, Hírközlési és Építésügyi miniszterhelyettes és Balogh József, Győr polgármestere vágta át. Az elkészült másfél kilométeres útból nyolcezer négyzetméternyi, az országban itt először zajcsökkentő burkolattal készült.

Nagy szükség volt a 82-83. számú főutak győri közös bevezető szakaszának I. ütemére, mert a nyári átmenő forgalom növekedett meg annyira, hogy a Baross (Lenin) híd környékén állandó torlódásokat okozott, de jelentős volt a déli városrészek forgalma is.

Fotó: regigyor.hu

A 82. számú Veszprém-Győr és a 83. számú Városlőd-Pápa-Győr főutak forgalma Győrben a Nagy Imre (Sallai) és a Baross (Lenin) úton bonyolódott. Különösen a nyári átmenő forgalom növekedett meg annyira, hogy a Baross (Lenin) híd környékén állandó torlódásokat okozott, de jelentős volt a déli városrészek forgalma is. Nem segített az sem, hogy az Újlak utca vasúti átjáróban a sorompó tíz percen túl is zárva tartható volt.

A főutak győri bevezető szakaszának megépítésére öt évvel korábban született döntés

Az útfejlesztési elképzelések között 1969 óta szerepelt egy nyomvonal, amelyet a Győr megyei Városi Tanács egyetértésével a Közlekedési Minisztérium 1978-ban rögzített. A 82-83. sz. főutak győri bevezető szakaszának megépítésére 1984-ben született döntés. A Városi Tanács 1981 és 1985 között az építési terület előkészítésére 80 millió forintot (mai áron nagyjából 3,6 milliárdot) fordított.

Az első ütemben a szakasz az 1. számú főút és a Nádor tér Felszabadulás (Szigethy Attli) út között biztosított jó kapcsolatot. A vasutat és az 1. számú főutat külön szintben keresztezte. Lehetővé tette, hogy a nyugat felől érkező átmenő forgalom a belváros érintése nélkül haladjon a 81-es, a 82-es és a 83-as számú főutak felé.

