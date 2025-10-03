1 órája
Nagy áttörést hozott a győri forgalomban ennek az útnak az átadása
Fontos beruházás volt. Harminchat éve adták át a 82-83. sz. főutak győri közös bevezető szakaszának I. ütemét.
Nagynap volt 1989. október 3-án, 10 órakor adták át a forgalomnak a 82-83. sz. főutak győri közös bevezető szakaszának I. ütemét. Az átadási ünnepély a Benczúr utcában volt. A szalagot Kálnoki Kis Sándor, Hírközlési és Építésügyi miniszterhelyettes és Balogh József, Győr polgármestere vágta át. Az elkészült másfél kilométeres útból nyolcezer négyzetméternyi, az országban itt először zajcsökkentő burkolattal készült.
A 82. számú Veszprém-Győr és a 83. számú Városlőd-Pápa-Győr főutak forgalma Győrben a Nagy Imre (Sallai) és a Baross (Lenin) úton bonyolódott. Különösen a nyári átmenő forgalom növekedett meg annyira, hogy a Baross (Lenin) híd környékén állandó torlódásokat okozott, de jelentős volt a déli városrészek forgalma is. Nem segített az sem, hogy az Újlak utca vasúti átjáróban a sorompó tíz percen túl is zárva tartható volt.
A főutak győri bevezető szakaszának megépítésére öt évvel korábban született döntés
Az útfejlesztési elképzelések között 1969 óta szerepelt egy nyomvonal, amelyet a Győr megyei Városi Tanács egyetértésével a Közlekedési Minisztérium 1978-ban rögzített. A 82-83. sz. főutak győri bevezető szakaszának megépítésére 1984-ben született döntés. A Városi Tanács 1981 és 1985 között az építési terület előkészítésére 80 millió forintot (mai áron nagyjából 3,6 milliárdot) fordított.
Az első ütemben a szakasz az 1. számú főút és a Nádor tér Felszabadulás (Szigethy Attli) út között biztosított jó kapcsolatot. A vasutat és az 1. számú főutat külön szintben keresztezte. Lehetővé tette, hogy a nyugat felől érkező átmenő forgalom a belváros érintése nélkül haladjon a 81-es, a 82-es és a 83-as számú főutak felé.
