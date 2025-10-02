Megkezdődnek az írtási munkák a 84. számú főút burkolatfelújításához kapcsolódóan

A Széles Út Kft. (kivitelező) egy közleményt tett közzé, melyben arról adnak tájékoztatást, hogy a 84-es számú főút (Balatonederics-Sárvár-Sopron másodrendű főút) burkolat felújítási munkálatai miatt több kilométeren, többek között a Sopron nyugati városhatár-Virágvölgyi körforgalom között, az út jobb és bal oldalán lévő fa és bozótirtása miatt forgalomkorlátozásra kell számítani.

Fotó: Rombai Peter \ RepeszTech

Indul a 84-es számú főút felújítása

Az irtási munkálatok október 2-án csütörtökön kezdődnek. A munkavégzés várhatóan, az időjárás függvényében két hétig tart, napközben 8 és 16 óra között, figyelembe véve az ingázó utazóközönséget. Félpályás lezárásra, tárcsás forgalomirányításra kell számítani, a forgalmi állapot kitáblázása mellett.

A biztonságos közlekedés érdekében a kivitelező kéri, hogy a munkálatok ideje alatt (is) fokozott figyelemmel közlekedjenek, szigorúan tartsák be a korlátozó jelzéseket és óvják az úton dolgozókat! A megrendelő, üzemeltető és a kivitelező igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy a közlekedés folytonosságát fenntartsa a terelés ideje alatt is.