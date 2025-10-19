október 19., vasárnap

Nándor névnap

12°
+18
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Múlt és jelen

1 órája

Papírra hívott pillanatok – a fotóművészet időutazása Sopronban

Címkék#fotópályázat#Soproni Fotóklub#Sopron

A fényképezés időtlen varázsa ismét beköltözött a Liszt Központba. A Soproni Fotóklub idén már tizenkettedik alkalommal rendezte meg országos fotópályázatát, amely ezúttal is a „Múlt és jelen” témaköréhez kapcsolódott.

Varga Henrietta

A fotópályázat a klub egyik legfontosabb eseménye, ahol évről évre a hagyományos és a modern fotózás legszebb pillanatai találkoznak, mindez papírképen, kézzel foghatóan.

fotópályázat
Több száz alkotás érkezett az idei Soproni fotóklub által meghirdetett fotópályázatra. Fotó: Rombai Péter

Országos fotópályázat

- Amikor 2014-ben először rendeztük meg a pályázatot, már elérhető volt a digitális technika, de szerettük volna, ha a képek továbbra is megfoghatók maradnak – idézte fel a kezdeteket Hipságh Gyöngyi, a Soproni Fotóklub elnöke. – A múltat jelenti a papírkép hagyománya, a jelent pedig az, hogy ma is digitálisan készítjük a képeket, de azokat papírra hivatva, kézzel foghatóan állítjuk ki.

A „Múlt és jelen” című kiállítás október 31-ig tekinthető meg. Fotó: Rombai Péter

Az idei kiállításon 25 alkotó munkái láthatók – összesen mintegy kilencven kép –, amelyek között fekete-fehér, színes, természetfotó és utca-riport kategóriában is születtek díjazott alkotások. A zsűri három tagból állt, és külön elismerést kapott Ecsedi Ákosné, aki a legtöbb, szám szerint hét elfogadott képét küldte be.

A klubelnök szerint a rendezvény nemcsak a helyi közösség számára fontos, hanem országos szinten is összeköti a fotóművészeket.
- Szeretnénk, ha nemcsak a soproniak ismernék meg a mi alkotásainkat, hanem mindannyian látnánk, hogy mások hogyan gondolkodnak, hogyan dolgoznak. Ez inspirál és közösséget teremt.” – fogalmazott Hipságh Gyöngyi.

Hipságh Gyöngyi, a Soproni Fotóklub elnöke Fotó: Rombai Peter

A megnyitón a városvezetés részéről Stöckert Tamás önkormányzati képviselő vett részt, aki kiemelte a Soproni Fotóklub több mint egy évszázados múltját:
- A Soproni Fotóklub jövőre lesz 120 éves – ez hatalmas múlt egy civil szervezet életében. Nagy öröm, hogy immár tizenkettedik alkalommal adhat otthont Sopron egy ilyen rangos, országos eseménynek. Ilyenkor néhány napra a város a fotóművészet központjává válik.

Múlt és jelen találkozása. Fotó: Rombai Péter

A „Múlt és jelen” című kiállítás október 31-ig tekinthető meg Sopronban. A tárlat nemcsak a képekben megörökített történeteket meséli el, hanem magát a fotóművészetet is ünnepli. Azt a hidat, amely a múlt és a jelen között feszül, fényben és árnyékban, lencsén keresztül.

Díjazottak:

  • Fekete-fehér kategória: I. helyezett: Ligeti László, II. helyezett: Papp Csaba, III. helyezett Kellnerné Felső Sára
  • Színes kategória: I. helyezett: Seiner Krisztián, II. helyezett: Roll Péter, III. helyezett:Gáti Szabolcs György
  • Utcai riport kategória: I. helyezett: Sági Ági, II. helyezett: Gajdos Gábor, III. helyezett: Sági Ági
  • Természet kategória: Ecsedi Ákosné, II. helyezett: Mészáros István, III. helyezett Bognár Imre Tivadar

Papírra hívott pillanatok – a fotóművészet időutazása Sopronban

Fotók: Rombai Péter

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu