Papírra hívott pillanatok – a fotóművészet időutazása Sopronban

A fotópályázat a klub egyik legfontosabb eseménye, ahol évről évre a hagyományos és a modern fotózás legszebb pillanatai találkoznak, mindez papírképen, kézzel foghatóan.

Több száz alkotás érkezett az idei Soproni fotóklub által meghirdetett fotópályázatra. Fotó: Rombai Péter

Országos fotópályázat

- Amikor 2014-ben először rendeztük meg a pályázatot, már elérhető volt a digitális technika, de szerettük volna, ha a képek továbbra is megfoghatók maradnak – idézte fel a kezdeteket Hipságh Gyöngyi, a Soproni Fotóklub elnöke. – A múltat jelenti a papírkép hagyománya, a jelent pedig az, hogy ma is digitálisan készítjük a képeket, de azokat papírra hivatva, kézzel foghatóan állítjuk ki.

A „Múlt és jelen” című kiállítás október 31-ig tekinthető meg. Fotó: Rombai Péter

Az idei kiállításon 25 alkotó munkái láthatók – összesen mintegy kilencven kép –, amelyek között fekete-fehér, színes, természetfotó és utca-riport kategóriában is születtek díjazott alkotások. A zsűri három tagból állt, és külön elismerést kapott Ecsedi Ákosné, aki a legtöbb, szám szerint hét elfogadott képét küldte be.

A klubelnök szerint a rendezvény nemcsak a helyi közösség számára fontos, hanem országos szinten is összeköti a fotóművészeket.

- Szeretnénk, ha nemcsak a soproniak ismernék meg a mi alkotásainkat, hanem mindannyian látnánk, hogy mások hogyan gondolkodnak, hogyan dolgoznak. Ez inspirál és közösséget teremt.” – fogalmazott Hipságh Gyöngyi.

Hipságh Gyöngyi, a Soproni Fotóklub elnöke Fotó: Rombai Peter

A megnyitón a városvezetés részéről Stöckert Tamás önkormányzati képviselő vett részt, aki kiemelte a Soproni Fotóklub több mint egy évszázados múltját:

- A Soproni Fotóklub jövőre lesz 120 éves – ez hatalmas múlt egy civil szervezet életében. Nagy öröm, hogy immár tizenkettedik alkalommal adhat otthont Sopron egy ilyen rangos, országos eseménynek. Ilyenkor néhány napra a város a fotóművészet központjává válik.

Múlt és jelen találkozása. Fotó: Rombai Péter

A „Múlt és jelen” című kiállítás október 31-ig tekinthető meg Sopronban. A tárlat nemcsak a képekben megörökített történeteket meséli el, hanem magát a fotóművészetet is ünnepli. Azt a hidat, amely a múlt és a jelen között feszül, fényben és árnyékban, lencsén keresztül.