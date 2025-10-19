1 órája
Papírra hívott pillanatok – a fotóművészet időutazása Sopronban
A fényképezés időtlen varázsa ismét beköltözött a Liszt Központba. A Soproni Fotóklub idén már tizenkettedik alkalommal rendezte meg országos fotópályázatát, amely ezúttal is a „Múlt és jelen” témaköréhez kapcsolódott.
A fotópályázat a klub egyik legfontosabb eseménye, ahol évről évre a hagyományos és a modern fotózás legszebb pillanatai találkoznak, mindez papírképen, kézzel foghatóan.
Országos fotópályázat
- Amikor 2014-ben először rendeztük meg a pályázatot, már elérhető volt a digitális technika, de szerettük volna, ha a képek továbbra is megfoghatók maradnak – idézte fel a kezdeteket Hipságh Gyöngyi, a Soproni Fotóklub elnöke. – A múltat jelenti a papírkép hagyománya, a jelent pedig az, hogy ma is digitálisan készítjük a képeket, de azokat papírra hivatva, kézzel foghatóan állítjuk ki.
Az idei kiállításon 25 alkotó munkái láthatók – összesen mintegy kilencven kép –, amelyek között fekete-fehér, színes, természetfotó és utca-riport kategóriában is születtek díjazott alkotások. A zsűri három tagból állt, és külön elismerést kapott Ecsedi Ákosné, aki a legtöbb, szám szerint hét elfogadott képét küldte be.
A klubelnök szerint a rendezvény nemcsak a helyi közösség számára fontos, hanem országos szinten is összeköti a fotóművészeket.
- Szeretnénk, ha nemcsak a soproniak ismernék meg a mi alkotásainkat, hanem mindannyian látnánk, hogy mások hogyan gondolkodnak, hogyan dolgoznak. Ez inspirál és közösséget teremt.” – fogalmazott Hipságh Gyöngyi.
A megnyitón a városvezetés részéről Stöckert Tamás önkormányzati képviselő vett részt, aki kiemelte a Soproni Fotóklub több mint egy évszázados múltját:
- A Soproni Fotóklub jövőre lesz 120 éves – ez hatalmas múlt egy civil szervezet életében. Nagy öröm, hogy immár tizenkettedik alkalommal adhat otthont Sopron egy ilyen rangos, országos eseménynek. Ilyenkor néhány napra a város a fotóművészet központjává válik.
A „Múlt és jelen” című kiállítás október 31-ig tekinthető meg Sopronban. A tárlat nemcsak a képekben megörökített történeteket meséli el, hanem magát a fotóművészetet is ünnepli. Azt a hidat, amely a múlt és a jelen között feszül, fényben és árnyékban, lencsén keresztül.
Díjazottak:
- Fekete-fehér kategória: I. helyezett: Ligeti László, II. helyezett: Papp Csaba, III. helyezett Kellnerné Felső Sára
- Színes kategória: I. helyezett: Seiner Krisztián, II. helyezett: Roll Péter, III. helyezett:Gáti Szabolcs György
- Utcai riport kategória: I. helyezett: Sági Ági, II. helyezett: Gajdos Gábor, III. helyezett: Sági Ági
- Természet kategória: Ecsedi Ákosné, II. helyezett: Mészáros István, III. helyezett Bognár Imre Tivadar
Papírra hívott pillanatok – a fotóművészet időutazása SopronbanFotók: Rombai Péter