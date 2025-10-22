A forradalom hőseinek tisztelet, emlékezés és ima kell, hangzott el Kapuváron - Képgaléria, videó

A Rábaközi Művelődési Központban rendezte meg a kapuvári önkormányzat az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére tartott megemlékezését. Az ünnepség szónoka dr. Gadányi Károly nyelvészprofesszor, a kapuvári gimnázium egykori tanára volt, aki éppen október 23-án született, 1943-ban. Mint fogalmazott, születésnapja okozott neki gondokat később, az 1950-es évek végén, az 1960-as években. Ünnepi műsort a Kapuvár Társági Általános Iskola diákjai adtak a forradalom történeseit felidézve.

Dr. Gadányi Károly professzor idézte fel az 1956-os forradalomhoz kötődő emlékeit. Fotó: Cs. K. A.

Főhajtás a forradalom hősei előtt

– "A szabadság nagy dolog. Mint az egészség, akkor vesszük csak észre, ha nincs"-idézte egykori tanárát a szónok. – Az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei nem igényelnek dicshimnuszt. Nekik tisztelet, emlékezés és az ima kell.

Nézze meg videónkat:

A professzor megosztotta 1956-os emlékeit a hallgatósággal, amikor egy osztálytársától tudta meg, hogy Budapesten forradalom van. Elmesélte, hogy tanáraik a hír hallatán készültek saját forradalmukra, míg ők, hetedik osztályos tanulók igyekeztek "hasznossá" tenni magukat. Először is az iskola faláról leszedték Rákosi, Sztálin és Lenin képét. Összeszedték a röplapokat, amiket csak többször felszólítás hatására szolgáltattak be.

Az 1956-os forradalom emlékműve Kapuváron. Elhelyezték a tisztelet koszorúit a helyiek.

– Felgyorsultak az események, eljött november, mindenszentek ünnepe. Összegyűltünk és az iskolából elindultunk a temetőbe a tisztelendő bácsival. Húszan lehettünk induláskor, de mire odaértünk, több mint kétszázan lettünk. A temetőben az állatorvosunk mondott beszédet, amiből egy mondatra ma is emlékszem: szabadok vagyunk! Később jöttek az újabb hírek, a forradalom elesett. 1958-ban örömmel léptem be a nagykanizsai gimnáziumba beiratkozni. Hat tagú bizottság, szigorú tanárok fogadtak. Záporoztak a kérdések, honnan jöttem, mi a nevem, miért jöttem, mikor születtem? Megmondta, 1943. október 23-án. Megismételtették velem a dátumot és az egyik tanár rám szólt: vigyázz! Nem tudtam, mit követtem el, miért bűn ez? Később tudtam meg, hogy az előtte való napokban végezték ki Nagy Imrét és társait. A beíratás után egy idős tanár, aki szintén tagja volt a bizottságnak, odajött hozzám, és azt mondta: "Fiam, sose bánkódj azért, hogy így beszéltek október 23-ról, a születésnapodról. Én mondom neked, ez a nap még egyszer ünnep lesz minálunk!" Ehhez 1958-ban nagy bátorság kellett, és igaza lett, nyugodjon békében a tanár úr! Nagyon örülök neki, hogy Kapuváron emlékezhetek erre-zárta beszédét dr. Gadányi Károly.