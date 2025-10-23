A forradalom és szabadságharc emlékművénél hajtottak fejet Csornán 1956 hősei előtt - Képgaléria, videó

Fáklyás felvonulással kezdődött szerdán este a csornai önkormányzat megemlékező rendezvénye, melyen a forradalom és szabadságharc hősei előtt hajtottak fejet a helyiek. A város főteréről az 1956os emlékműhöz vonultak a résztvevők, ahol Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő mondott beszédet. "A magyar történelemoktatás szerencsés helyzetben van, mert bőven akad mit tanítani a diákoknak. A magyarság évezredes története ugyanis tele van dicsőséges pillanatokkal, tanulságos kudarcokkal, példaértékű újrakezdésekkel, de békés fejlődést hozó aranykorszakokkal is. Történelmünk hemzseg a katonai diadalokat arató uralkodóktól, hadvezérektől, dicsőséges hősöktől, de az objektíven vizsgált történelmi hősök párjaként a népmesei szerű ellenpólusként megjelenő, mégis, sajnos valós árulók sem voltak kevesen"-fejtette ki gondolatait a politikus.

Gyopáros Alpár mondott beszédet az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseit előtt tisztelgő megemlékezésen. Fotó: Cs. K. A.

Forradalom és szabadságharc, ünnepség Csornán

– Van még valami, a magyarság történelmét majdhogynem minden időpillanatban végigkíséri. Az pedig a szabadságért való folytonos küzdelem. Szerencsés tehát a magyar történelemoktatás, de nem olyan szerencsések elődeink, akik ezt a történelmet nem tanulták vagy oktatták, hanem megélték, sokszor megszenvedték, alakították, formálták legjobb lehetőségeik szerint az őket követő nemzedékek és különösen azok szabadsága reményében. Mi ezért tisztelgünk nemzeti ünnepeinknek a dicsőséges magyar hősök és mártírok előtt. Mert a ma szabadsága évtizedekkel ezelőtt született, de évszázadokkal ezelőtt fogant. A szabadságért való küzdelem sosem valami ellen, hanem valamiért történik, semmiképpen nem öncélú és önmagában álló, legyen szó akár az egyén szabadságáról, akár a hazánk szuverenitásáról-fogalmazott Gyopáros Alpár, majd felidézte a kommunista, 1919-es csornai rémtetteket és az 1956-os csornai eseményeket.

– Nemzeti ünnepeink mindegyikén rendre hitet teszünk elődeink küzdelmének folytatása mellett. Hatvankilenc évvel az 1956-os forradalom kitörését követően megtesszük ma is. Nem hagyjuk és ellenállunk úgy a magyar emberek személyi szabadsága, mint a magyar nemzeti szuverenitás korlátozására tett mindenkori kísérleteknek. Mert "Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fiadnak,/Hagyd örökűl ha kihúnysz: a haza minden előtt."