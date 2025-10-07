október 7., kedd

Forgalomkorlátozások Sopron térségében - a 84-es főút burkolatfelújítási munkálatai miatt

Címkék#útburkolat felújítás#84-es főút#Sopron

A kivitelező ezúton tájékoztatja a lakosságot és a közlekedőket, hogy a 84. számú Balatonederics–Sárvár–Sopron másodrendű főút burkolatfelújítási munkálatai 2025. október 8-án (szerdán) megkezdődnek a Sopron városát elkerülő szakaszon, a Sopron nyugati városhatár és a Virágvölgyi körforgalom között

Kisalföld.hu

A 84. számú főút burkolatfelújítási munkálatok október 8-án (szerdán) kezdődnek.

Fotó: Rombai Peter  \    RepeszTech

Forgalmi változások

  • A munkálatok ideje alatt a Virágvölgyi körforgalom és a Lackner Kristóf utcai csomópont közötti útszakasz lezárásra kerül.
  • A Virágvölgyi körforgalom továbbra is zavartalanul használható.
  • A Lackner Kristóf utcai, lámpás csomópont forgalmi rendje módosul, mivel a 84. sz. főút innen a Virágvölgyi körforgalomig teljesen le lesz zárva.
  • A Lackner Kristóf utcából Ausztria irányába, valamint Ausztria felől a Lackner Kristóf utca felé a közlekedés két sávon, zavartalanul biztosított

Közlekedési javaslatok

A biztonságos közlekedés érdekében a kivitelező kéri, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, számoljanak hosszabb menetidővel, és használják az alternatív útvonalakat:

az autóutat, az Északnyugati összekötőt, a Somfalvi utat, a Terv utcát, valamint az Ágfalvi utat.

Kérjük, tartsák be a korlátozó jelzéseket, és vigyázzanak az úton dolgozókra! A Megrendelő, az Üzemeltető és a Kivitelező mindent megtesz annak érdekében, hogy a munkálatok ideje alatt is biztosítsa a közlekedés folyamatosságát.

Egyéb információk

  • A burkolatfelújítási munkák várhatóan az év végéig befejeződnek.
  • Időszakosan félpályás lezárásra és tárcsás forgalomirányításra is sor kerülhet.
  • Minden aktuális forgalmi állapotot kitábláznak 
  • Az M85 autópálya alagútjában végzett munkálatok miatt a 84-es főúton a terelést 2025. október 14-én, kizárólag ezen az egy napon felfüggesztik

 

