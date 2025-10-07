Forgalomkorlátozások Sopron térségében - a 84-es főút burkolatfelújítási munkálatai miatt

A 84. számú főút burkolatfelújítási munkálatok október 8-án (szerdán) kezdődnek.

Fotó: Rombai Peter \ RepeszTech

Forgalmi változások

A munkálatok ideje alatt a Virágvölgyi körforgalom és a Lackner Kristóf utcai csomópont közötti útszakasz lezárásra kerül.

A Virágvölgyi körforgalom továbbra is zavartalanul használható.

A Lackner Kristóf utcai, lámpás csomópont forgalmi rendje módosul, mivel a 84. sz. főút innen a Virágvölgyi körforgalomig teljesen le lesz zárva.

A Lackner Kristóf utcából Ausztria irányába, valamint Ausztria felől a Lackner Kristóf utca felé a közlekedés két sávon, zavartalanul biztosított

Közlekedési javaslatok

A biztonságos közlekedés érdekében a kivitelező kéri, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, számoljanak hosszabb menetidővel, és használják az alternatív útvonalakat:

az autóutat, az Északnyugati összekötőt, a Somfalvi utat, a Terv utcát, valamint az Ágfalvi utat.

Kérjük, tartsák be a korlátozó jelzéseket, és vigyázzanak az úton dolgozókra! A Megrendelő, az Üzemeltető és a Kivitelező mindent megtesz annak érdekében, hogy a munkálatok ideje alatt is biztosítsa a közlekedés folyamatosságát.

