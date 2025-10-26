Munkálatok
45 perce
Forgalomkorlátozás Győr forgalmas pontján, erre figyelj hétfőn, ha autóba ülsz
Október 27-én ivóvízvezeték csomópont csere munkák kezdődnek Győrben a Zöld utca és a Szőnyi Márton utca kereszteződésében
Október 27-én, hétfőn ivóvízvezeték csomópont csere munkák kezdődnek Győrben a Zöld utca és a Szőnyi Márton utca kereszteződésében – írja weboldalán a Pannon Víz.
A munkálatok az útpályát érintik, ezért az érintett szakaszon ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani!
A munkák várhatóan három hetet vesznek idénybe.
