Forgalomkorlátozás Győr forgalmas pontján, erre figyelj hétfőn, ha autóba ülsz

Október 27-én ivóvízvezeték csomópont csere munkák kezdődnek Győrben a Zöld utca és a Szőnyi Márton utca kereszteződésében

Október 27-én, hétfőn ivóvízvezeték csomópont csere munkák kezdődnek Győrben a Zöld utca és a Szőnyi Márton utca kereszteződésében – írja weboldalán a Pannon Víz. 

A munkálatok az útpályát érintik, ezért az érintett szakaszon ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani!

A munkák várhatóan három hetet vesznek idénybe.

 

