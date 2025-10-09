Fogyatékkal élők napja a győri állatkertben - fotók, videó

– A Fogyatékossággal Élők Napja évente megrendezésre kerülő program, amely idén a száj- és körömfájás vírusa miatt tavaszról mostanra csúszott. A vármegyében élő értelmileg sérültek, fogyatékkal élők évről- évre izgatottan készülnek az eseményre, de a programot az egész országban meghirdettük. A résztvevő gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek már majdnem három évtizede éve teremtünk lehetőséget a társaik körében való kikapcsolódásra dr. Andréka György, a győri Xantus János Állatkert igazgatójának jóvoltában egy csodálatos, élménnyel teli helyszínen – mondta lapunknak Tóth Jánosné Éva, az esemény egyik fő szervezője. Általában ezren jönnek el, most, hogy őszre tolódott, és kevésbé jó az idő, mintegy 650-en vettek részt.

Fogyatékkal élők napja az állatkertben

Fogyatékkal élők napja az állatkertben

Az ÉFOÉSZ Értelmileg Sérültek és Segítőik Győr- Moson- Sopron megyei Egyesülete által szervezett Fogyatékossággal élők napja a találkozásokról is szólt, régi iskolatársak, barátok örültek egymásnak. Enyhén súlyosan sérültek és súlyosan sérültek egyaránt részt vehettek rajta. A rendezvényen az egyesület több támogatója megjelent. Például az Arrabona Eagles MC Hungary - Győr és Környéke Motorosok Baráti Köre ismét adománnyal érkezett, amely péksüteménnyel, más fagylalttal látta el a látogatókat. A nap során az állatkert állandó színes programjai - állatsimogatás vagy éppen látványetetés - mellett volt csillámtetkó, kézműves foglalkozás, állatkerti totó, lufihajtogatás is. Az állatkert jóvoltából ezúttal szakmai jeggyel lehetett belépni, csupán 500 forintért, illetve az egyesület tagja ingyen vehettek részt a látogatáson.