Életet ment minden egyes pléd - Adományozás okosan és egyszerűen - fotók

A Kodály Zoltán utcában, az egykori adyvárosi Kék Diszkont helyén található győri adománykezelő központ a Család- és Gyermekjóléti Központ, az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat, valamint az Audi összefogásával jött létre 2023 októberében. Az országosan is egyedülálló kezdeményezésnek, a Fogadónak hála, már két éve első kézből kapnak támogatást helyben a rászorulók.

Fogadó születésnapi ünnepsége. Rákosi-Tóth Rita (b) és Nemes Gábor fújja el a gyertyát. Fotó: Molcsányi Máté

A Fogadó központosított elosztójában önkéntesek fogadják a rászorulóknak érkező adományokat, melyeket a felmerülő igények szerint osztják el a szociális intézmények között. Projekthelyszínként az adyvárosi lakótelep egyik legsűrűbben lakott panellakásos környezetét választották, ahol az adománykezeléshez szükséges környezeti feltételek, mint a jól megközelíthetőség, pakolásra alkalmas külső tér, adottak. Nem titkolt céljuk volt ezzel, hogy könnyen útba essen mindenkinek. A kialakításban pedig az Audi önkéntesei segítettek fizikai munkájukkal, emellett a vállalat logisztikai szakértői az adományok rendszerezésére és tárolására alkalmas szoftverrel és tudásuk átadásával is segítették a központ létrehozását és az együttműködés jelenleg is tart.