Életet ment minden egyes pléd - Adományozás okosan és egyszerűen - fotók

Három győri szociális intézmény és az Audi összefogásával új adománykezelő központ nyílt Győrben két éve. Két éves születésnapját ünnepelte hétfőn a Fogadó.
A Kodály Zoltán utcában, az egykori adyvárosi Kék Diszkont helyén található győri adománykezelő központ a Család- és Gyermekjóléti Központ, az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat, valamint az Audi összefogásával jött létre 2023 októberében. Az országosan is egyedülálló kezdeményezésnek, a Fogadónak hála, már két éve első kézből kapnak támogatást helyben a rászorulók.
Fogadó születésnapi ünnepsége
A Fogadó központosított elosztójában önkéntesek fogadják a rászorulóknak érkező adományokat, melyeket a felmerülő igények szerint osztják el a szociális intézmények között. Projekthelyszínként az adyvárosi lakótelep egyik legsűrűbben lakott panellakásos környezetét választották, ahol az adománykezeléshez szükséges környezeti feltételek, mint a jól megközelíthetőség, pakolásra alkalmas külső tér, adottak. Nem titkolt céljuk volt ezzel, hogy könnyen útba essen mindenkinek. A kialakításban pedig az Audi önkéntesei segítettek fizikai munkájukkal, emellett a vállalat logisztikai szakértői az adományok rendszerezésére és tárolására alkalmas szoftverrel és tudásuk átadásával is segítették a központ létrehozását és az együttműködés jelenleg is tart.
Rákosi-Tóth Rita, a Család-és Gyermekjóléti Központ igazgatója az Avar utcai hajléktalanszálló tartott hétfői ünnepségen felidézte: a két év alatt közel 4000 családnak segítettek, magánemberektől 1000 alkalommal kaptak felajánlást. Most zárult gyűjtőkampányukkal a hajléktalanság problémája is igyekeztek felhívni a figyelmet. A második születésnap alkalmából a hajléktalanságra szerették volna fókuszálni, majd az egy hónapon keresztül zajló gyűjtésük zárásaként jelképesen átadták az összegyűjtött adományokat néhány rászorulónak. A mostani kampány alatt 500 pléd, ágynemű, lepedő került hozzájuk. Elmondta: örvendetes, hogy egyre kevesebb ezek között a rossz állapotú. A lakosság tudatosságát jelzi, hogy sok pléd azonnal tovább adható. Elhangzott az is: közeleg a tél, a hideg, ilyenkor életet ment minden egyes pléd.
Október 15-én indul a kampány
Nemes Gábor, a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr intézményvezetője az eseményen elmondta, hogy következő kampányuk október 15-én indul, november 20-áig tart. Ezalatt leginkább ételkonzervet, azonnal felhasználható élelmiszert várnak. Sok családnak a hónap végére ugyanis tészta vagy liszt még marad, de ezekhez jó lenne például szósz is, így ha valakinek ilyen van felesleges, azt várják. A központ heti 3 alkalommal hétfőn 16-18, szerda 13-15.30, péntek 10-13 óra között tart nyitva, ekkor lehet adományokat bevinni. Telefonon is lehet érdeklődni: 06/20 514 2457