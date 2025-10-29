október 29., szerda

Sajtótájékoztató

32 perce

Kétmilliós jutalom nyolc hónap után

Címkék#Civilek Győrért Egyesület#Pintér Bence#Fodor Roland

Nyolc hónapnyi munka után Kósa Roland alpolgármester kétmillió forint jutalomban részesült júliusban Pintér Bence polgármestertől. Állította szerdai sajtótájékoztatóján a Civilek Győrért Egyesület képviseletében Fodor Roland önkormányzati képviselő.

Kisalföld.hu

Mint az eseményen mondta, az is tudomására jutott, hogy Kósa Roland családtagja, aki a városházán, pénzügyi területen dolgozik vezető beosztásban, szintén milliós jutalomban részesült - közölte Fodor Roland a szerdai sajtótájékoztatóján Győrben.

Fodor Roland önkormányzati képviselő: Nyolchónapnyi munka után Kósa Roland alpolgármester kétmillió forint jutalomban részesült
Fodor Roland önkormányzati képviselő állítja: Nyolc hónapnyi munka után Kósa Roland alpolgármester kétmillió forint jutalomban részesült.

Fodor Roland szerint Kósa Roland késve adott át információkat

 - Mivel Kósa alpolgármester általános helyettesi jogkört gyakorol, nem lepődnénk meg, ha kiderülne, hogy saját maga szignózta a közeli rokonának a milliós kifizetést. Emellett a város gazdálkodásáért felelős szakbizottság sokszor későn, vagy nem pontosan kapja meg a költségvetés aktuális helyzetét leíró számokat, információkat. Az egyik legutóbbi bizottsági ülésen Kósa Roland felháborodva kérte számon a bizottságot, hogy miért kérik be a hivataltól ezeket az információkat - hangsúlyozta a képviselő.

Fodor Roland emellett úgy fogalmazott, hogy nem érti, az alpolgármester miért vonakodik átadni a szükséges információkat a Közigazgatási és Pénzügyi Bizottságnak?

Kérdéseinkkel megkerestük a városházát, amint válaszuk megérkezik, közzétesszük. 

 

