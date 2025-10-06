Firtl Mátyás: „Hazát kell nektek teremteni”

Mert azok a „történetek”, amelyek a hitben való hűség történetei, a kötelességben és felelősségben való helytállás történetei, a hazaszeretetben való tántoríthatatlanság történetei, a becsületben való megmaradás történetei: mind-mind a nemzet örökérvényű történeteiként válnak erőt adó történelmi tetté a nemzet emlékezetében. A nemzeti kegyelet örökségei!

A mai nap, ez az esemény, ez az emlékmű is ezt bizonyítja, hogy a vértanúk kivégzésével, halálukkal a magyarság lelkében ez a történet nem ért véget.

Ma is folytatódik! Itt és most is folytatódik és a velünk emlékező fiatalok, gyerekek életében, az utánunk jövő nemzedékek életében is folytatódni fog!

Beigazolódott Görgey Artúrnak, a honvédsereg fővezérének a világosi fegyverletétel előtti kiáltványában megfogalmazott üzenete: "az igaz ügy örökre veszve nem lehet"! Az aradi tizenhárom története ezért ma nekünk ezzel az emlékművel üzeni, hogy az igaz ügy mindig érvényre jut! Igen, 176 év múltán is, a mai nemzedék is szembesül azzal, amiként minden megtorlás ellenére a magyar szabadságharc ügye érvényt szerzett magának, amiként „az igaz ügy veszve nem maradt”. Magyarország elindult a polgári fejlődés útján. Az aradi 13 története mártírhalálukkal a magyar tudatban folytatódott.

Az aradi vértanúk kivégzése utáni megtorlás célja az lett volna, hogy a magyarságot megfosszák a nemzeti büszkeségétől, de az aradi 13 története

folytatódott: ma minden magyarlakta helyen megemlékeznek október 6-áról.

Tisztelt Emlékezők!

A gyásznapnak szellemi ereje van. A nemzet nagy napjai között március 15-e lendülete, augusztus 20-a emelkedettsége, október 23-a bátorsága

mellett október 6. mai nemzedékeknek idősebbeknek és fiataloknak a gyászon túl azt is üzeni, amit a már idézett Petőfi-idézet második fele:

„hazát kell nektek is teremteni!”

„Hazát kell nektek is teremteni!”

Nem „mind egy szálig elveszve”, nem vérünk ontásával, de azzal, hogy a közösségért teszünk akár áldozat árán is. Amint Szilban ennek példáját láthatjuk, amiért köszönet jár az adományozónak és minden, az emlékmű létét támogatónak. Szép példája ez a hazaszeretetnek, az aradi 13 jelenig folytatódó történetének itt, az aradi vesztőhelytől 500 kilométerre és 176 esztendő távolságra.