Firtl Mátyás: „Hazát kell nektek teremteni”
Fotó: Firtl Mátyás Facebook-oldala
"Okunk van a nemzeti gyásznapra, de a vértanúk kivégzésével, halálukkal a magyarság tudatában és lelkében ez a történet nem ért véget. Mert azok
a „történetek”, amelyek a hitben való hűség történetei, a kötelességben és felelősségben való helytállás történetei, a hazaszeretetben való tántoríthatatlanság történetei, a becsületben való megmaradás történetei: mind-mind a nemzet örökérvényű történeteiként válnak erőt
adó történelmi tetté a nemzet emlékezetében." - tette közzé bejegyzésében Firtl Mátyás, Kópháza polgármestere, aki Győr-Moson-Sopron
Vármegye díszpolgáraként mondott beszédet Szilban a nemzeti gyásznap alkalmával.
Szil községben gránit obeliszket avattak a 13 aradi vértanú emlékére. A megemlékezésen Lengyel Oszkárné, az emlékműállítást támogató adományozó
és Horváth Barbara polgármester leplezte le a köztéri alkotást, amelyet Licz Csaba plébános áldott meg. A megemlékezést a Szili Szent István Általános Iskola diákjai műsora tette emelkedetté.
"Október 6. mai nemzedékeknek, idősebbeknek és fiataloknak a gyászon túl azt is üzeni, amit Petőfi így fogalmaz meg: „Hazát kell nektek teremteni.” - Magyar hazát, amiképpen a tizenhárom aradi tábornok – akik között németek, örmények, osztrákok, horvátok és szerbek egyaránt voltak – , mégis mind az egyetlen igaz magyar ügyet szolgálták életük árán is” – fogalmazott Firtl Mátyás szoboravató beszédében.176 évvel ezelőtt, 1849. október 6-án végezték ki Aradon az 1848-as forradalom és szabadságharc tizenhárom honvédtisztjét, a hűség, a becsület és a hazaszeretet örök példaképeit. Emlékezzünk rájuk kegyelettel, örök dicsőség az aradi tizenháromnak! Firtl Mátyás elhangzott beszéde itt olvasható.
Az elhangzott beszéd leirata:
Tisztelt Polgármester Asszony! Főtisztelendő Plébános Úr! Tisztelt Adományozók! Tisztelt Szili Polgárok! Kedves Fiatalok!
Mindenekelőtt szeretném Önöknek megköszönni a mai alkalomra szóló meghívást, amely nagy örömmel tölt el, az, hogy csaknem két évtizeddel azt követően, hogy a Szent Erzsébet szobor avatásán ünnepi beszédet mondhattam 2007-ben, ma ismét elmondhatom gondolataimat ezen, a magyarság számára fontos napon!
,, Bármily erővel, bármily áldozattal, bár mind egy szálig elvesztek belé, hazát kell nektek is teremteni!”
Tisztelt Emlékező Közösség! Kedves Megjelentek!
Petőfi Sándor váteszi mondatát idéztem egy, 1848. júliusában írt verséből.
„Bármily erővel, bármily áldozattal, bár mind egy szálig elvesztek belé..” - hangzik Petőfinek ez a prófétai látomása, amely a magyar történelem egyik legsötétebb napját vetíti elő.
1849. október 6-án minden magyar számára gyászkeretes nappá festette ezt a dátumot örök időkre az Aradon végrehajtott kegyetlen és véres bosszú.
Azóta magyarok sokmilliói hajtanak fejet az aradi Golgota vértanúi áldozatának emlékezetére.
Dokumentumokból jól ismert, az, amiként az események lezajlottak: amiként a vesztőhelyre léptek a vértanúk, ismert, amiként utolsó imáik elhangzottak, a kegyetlen kivégzésük részletei is ismertek. Ismert az, amiként a Teremtő Istenhez szállt utolsó fohászuk, a szeretteikhez gondolatuk, amiként igaz hazafiként a hazát éltették. Feláldozott életük a nemzeti kegyelet szent és erőt adó szellemi öröksége.
És azt is tudnunk kell, hogy az aradi vértanúk sora sokkal hosszabb.
Aradon október 6-án végezték ki a tizenhárom honvéd főtisztet: Aulich Lajost, Damjanich Jánost, Dessewffy Arisztidot, Kiss Ernőt, Knézich Károlyt, Lahner Györgyöt, Lázár Vilmost, Leiningen-Westerburg Károlyt, Nagysándor Józsefet, Poeltenberg Ernőt, Schweidel Józsefet, Török Ignácot és Vécsey Károlyt. De még három honvédtisztet is kivégeztek: „az első aradi vértanú” Ormai Norbert honvéd ezredest, Kazinczy Lajos honvéd ezredest (Kazinczy Ferenc fiát), Ludwig Hauk alezredest, Bem tábornok osztrák hadsegédét. A megtorlás következtében folyt a mártírok vére Pesten Batthyány Lajosé,
Pozsonyban, Kőszegen, Marosvásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön is.
Tisztelt Emlékezők!
Okunk van a nemzeti gyásznapra, de a vértanúk kivégzésével, halálukkal a magyarság tudatában és lelkében ez a történet nem ért véget.
Mert azok a „történetek”, amelyek a hitben való hűség történetei, a kötelességben és felelősségben való helytállás történetei, a hazaszeretetben való tántoríthatatlanság történetei, a becsületben való megmaradás történetei: mind-mind a nemzet örökérvényű történeteiként válnak erőt adó történelmi tetté a nemzet emlékezetében. A nemzeti kegyelet örökségei!
A mai nap, ez az esemény, ez az emlékmű is ezt bizonyítja, hogy a vértanúk kivégzésével, halálukkal a magyarság lelkében ez a történet nem ért véget.
Ma is folytatódik! Itt és most is folytatódik és a velünk emlékező fiatalok, gyerekek életében, az utánunk jövő nemzedékek életében is folytatódni fog!
Beigazolódott Görgey Artúrnak, a honvédsereg fővezérének a világosi fegyverletétel előtti kiáltványában megfogalmazott üzenete: "az igaz ügy örökre veszve nem lehet"! Az aradi tizenhárom története ezért ma nekünk ezzel az emlékművel üzeni, hogy az igaz ügy mindig érvényre jut! Igen, 176 év múltán is, a mai nemzedék is szembesül azzal, amiként minden megtorlás ellenére a magyar szabadságharc ügye érvényt szerzett magának, amiként „az igaz ügy veszve nem maradt”. Magyarország elindult a polgári fejlődés útján. Az aradi 13 története mártírhalálukkal a magyar tudatban folytatódott.
Az aradi vértanúk kivégzése utáni megtorlás célja az lett volna, hogy a magyarságot megfosszák a nemzeti büszkeségétől, de az aradi 13 története
folytatódott: ma minden magyarlakta helyen megemlékeznek október 6-áról.
Tisztelt Emlékezők!
A gyásznapnak szellemi ereje van. A nemzet nagy napjai között március 15-e lendülete, augusztus 20-a emelkedettsége, október 23-a bátorsága
mellett október 6. mai nemzedékeknek idősebbeknek és fiataloknak a gyászon túl azt is üzeni, amit a már idézett Petőfi-idézet második fele:
„hazát kell nektek is teremteni!”
„Hazát kell nektek is teremteni!”
Nem „mind egy szálig elveszve”, nem vérünk ontásával, de azzal, hogy a közösségért teszünk akár áldozat árán is. Amint Szilban ennek példáját láthatjuk, amiért köszönet jár az adományozónak és minden, az emlékmű létét támogatónak. Szép példája ez a hazaszeretetnek, az aradi 13 jelenig folytatódó történetének itt, az aradi vesztőhelytől 500 kilométerre és 176 esztendő távolságra.
„Hazát kell nektek teremteni” - Magyar hazát, amiképpen a tizenhárom aradi tábornok - akik közt németek, örmények, osztrákok, horvátok és szerbek egyaránt voltak - , mégis mind az egyetlen igaz magyar ügyet szolgálták életük árán is.
Áldozatuk a jövőbe vetett hitünket és tenniakarásunkat erősítse meg, hogy hazánk, nemzetünk felemelkedésén munkálkodjunk, amint a mai emlékmű-avató a „haza teremtésének” is példamutató és szép tetteként erősíti meg a szili közösséget hitében, reménységében, magyarságtudatában, hazaszeretetében.
Mert, - amint a bevezetőmben is mondtam - jó érzés megélni azt, amiként Szil megtartotta azt a hitet, amelyről 2007-ben Szent Erzsébet születésének 800. évfordulóján szintén szoboravatóval tett tanúbizonyságot. Akkor azzal zártam beszédem, hogy lehet reményünk addig, amíg vannak olyan hitben erős közösségek, mint a szili is. Kívánom, hogy tartsák meg hitüket Isten és a haza dicsőségére, a nemzet további felemelkedésére!
Örök dicsőség az aradi tizenháromnak, Isten áldja Szilt!
/Firtl Mátyás, Győr-Moson-Sopron Vármegye Díszpolgára, Kópháza polgármestere, Sopron és térsége korábbi országgyűlési képviselőjének 2025. október 2-án, Szilban, az aradi 13 emlékműve avatásánál elhangzott beszéde./