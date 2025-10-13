1 órája
Festménykiállításon mutatkozik be anya és lánya
Rézműves Szilvia és Malik Cintia közös festménykiállítása a napokban nyílt meg a Fehér Ló Közösségi Házban. Anya és lányai festményein keresztül nyújt betekintést alkotásaikba, de festett porcelánokat is láthatunk.
Rézműves Szilvia és lánya, Malik Cintia közös festménykiállításon mutatkozik be. A Fehér Ló Közösségi Házban nyílt tárlatot Bősi Éva, a Tallós Prohászka István Művészeti Egyesület művészeti vezetője nyitotta meg.
Festmények a Fehér Lóban
Rézműves Szilvia első alkotó tevékenységét Hollóházán, Szász Endre festőművész, grafikus művészeti stílusa varázsolta el. Gyermekei születése után kezdett mesefalakat festeni, amit mai napig nagy örömmel művel. A mesefigurákon kívül nagy örömmel tervez magyaros motívumokat, melyeket bútorokon, falfestményeken jelenít meg. Autodidakta módon és az alkotótáborokban rendszeresen képezi magát, új anyagokat, technikákat próbál ki, de elsősorban akrillal fest. A művészeti stílusok közül a szecesszió és az impresszionizmus áll hozzá legközelebb. Több művészeti egyesület tagja, rendszeresen állít ki csoportos és önálló kiállításokon.
Festménykiállításon mutatkozik be anya és lányaFotók: Mészely Réka
Malik Cintia gyermekkorának meghatározó élménye volt alkotó édesanyával együtt munkálkodni. Tanulmányait a győri Kovács Margit Iparművészeti Szakközépiskola és Szakiskolában folytatta, itt érettségizett le és szerezte meg a dekorációs festő képesítést, majd ötvös/fémműves szakon is megszerezte végzettségét. Ezután Budapesten tanult tovább a Jaschik Álmos Művészeti Szakgimnázium és Technikumban, ahol megszerezte a művészeti grafikus szakképesítést. Személyes álmait vágyait és a megálmodott eseményeket jeleníti meg alkotásaiban sokszor meghökkentő, izgalmas, absztrakt módon. Műveit gyakran vegyes technikával készíti, de ugyanakkor kísérletező típus, így szívesen próbál ki új anyagokat, technikákat. Inspirációja az emberi test formavilága és bennünket körül vevő természet.
A kiállítás három hétig látható a Fehér Ló Közösségi Házban.