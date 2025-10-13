Festménykiállításon mutatkozik be anya és lánya

Rézműves Szilvia és lánya, Malik Cintia közös festménykiállításon mutatkozik be. A Fehér Ló Közösségi Házban nyílt tárlatot Bősi Éva, a Tallós Prohászka István Művészeti Egyesület művészeti vezetője nyitotta meg.

Festménykiállításon nyújt ízelítőt munkásságából anya és lánya.

Fotó: Mészely Réka

Festmények a Fehér Lóban

Rézműves Szilvia első alkotó tevékenységét Hollóházán, Szász Endre festőművész, grafikus művészeti stílusa varázsolta el. Gyermekei születése után kezdett mesefalakat festeni, amit mai napig nagy örömmel művel. A mesefigurákon kívül nagy örömmel tervez magyaros motívumokat, melyeket bútorokon, falfestményeken jelenít meg. Autodidakta módon és az alkotótáborokban rendszeresen képezi magát, új anyagokat, technikákat próbál ki, de elsősorban akrillal fest. A művészeti stílusok közül a szecesszió és az impresszionizmus áll hozzá legközelebb. Több művészeti egyesület tagja, rendszeresen állít ki csoportos és önálló kiállításokon.