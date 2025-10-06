Fertőszentmiklóson is emlékeztek az aradi vértanúkra

Október 6-án Fertőszentmiklóson a Városi Önkormányzat nevében, képviselő-testületi javaslatra, ünnepélyes keretek között Horváth Tibor polgármester úr avatta fel az aradi vértanúk tiszteletére állított kopjafát. A parkban 13 fát ültettek el, melyek mindegyike az egykori vértanúk emlékét őrzi, mellettük pedig névtábla emlékeztet a hősökre - írták a település közösségi oldalán.