Felvételi határidők - Ezek a legfontosabb dátumok

A keresztfélév és a rendes felvételi eljárás legfontosabb határidejei és dátumai.

Kezdődik a hajrá a pontokért.  Az őszi érettségit követően minden diák figyelme a következő évi felvételi határidők felé fordul. 

A keresztféléves és az általános felvételi határidők már elérhetőek. Érdemes odafigyelni, mert a  határidő után már nem lehet új jelentkezést leadni.
Legfontosabb felvételi határidők

A legtöbb jelentkező az általános felvételi eljárásban nyújtja be jelentekézését az általa választott felsőoktatási intézménybe. A 2026 szeptemberében induló képzésekre a következő dátumokat a legfontosabb tudni:

  • Jelentkezés kezdete: december közepe
  • Jelentkezési határidő: Február 15.
  • Ponthatár hirdetés : 2026 július vége

Az érettségi vizsgák írásbeli része május 4-ől kezdődik. A tavaszi érettségi pontos dátumait korábbi cikkünkben foglaltuk össze. 

Keresztfélév határidők

Azok, akik már rendelkeznek érettségivel vagy más a felvételi pontszámításhoz szükséges bizonyítványokkal, akár már a következő félévben is felvételt nyerhetnek valamely egyetemre. Az intézmények keresztféléves eljárás keretében is számos népszerű szakot el szoktat indítani, így mindenképp érdemes tájékozódni az induló képzésekről a felvi.hu-n.

A keresztféléves felvételi legfontosabb dátumai:

  • Jelentkezés kezdete: október közepe
  • Jelentkezési határidő: november 15.
  • Ponthatár hirdetés: januárjának második fele

 

