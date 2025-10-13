45 perce
Felvételi határidők - Ezek a legfontosabb dátumok
A keresztfélév és a rendes felvételi eljárás legfontosabb határidejei és dátumai.
Kezdődik a hajrá a pontokért. Az őszi érettségit követően minden diák figyelme a következő évi felvételi határidők felé fordul.
Legfontosabb felvételi határidők
A legtöbb jelentkező az általános felvételi eljárásban nyújtja be jelentekézését az általa választott felsőoktatási intézménybe. A 2026 szeptemberében induló képzésekre a következő dátumokat a legfontosabb tudni:
- Jelentkezés kezdete: december közepe
- Jelentkezési határidő: Február 15.
- Ponthatár hirdetés : 2026 július vége
Az érettségi vizsgák írásbeli része május 4-ől kezdődik. A tavaszi érettségi pontos dátumait korábbi cikkünkben foglaltuk össze.
Keresztfélév határidők
Azok, akik már rendelkeznek érettségivel vagy más a felvételi pontszámításhoz szükséges bizonyítványokkal, akár már a következő félévben is felvételt nyerhetnek valamely egyetemre. Az intézmények keresztféléves eljárás keretében is számos népszerű szakot el szoktat indítani, így mindenképp érdemes tájékozódni az induló képzésekről a felvi.hu-n.
A keresztféléves felvételi legfontosabb dátumai:
- Jelentkezés kezdete: október közepe
- Jelentkezési határidő: november 15.
- Ponthatár hirdetés: januárjának második fele