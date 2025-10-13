Felvételi határidők - Ezek a legfontosabb dátumok

Kezdődik a hajrá a pontokért. Az őszi érettségit követően minden diák figyelme a következő évi felvételi határidők felé fordul.

A keresztféléves és az általános felvételi határidők már elérhetőek. Érdemes odafigyelni, mert a határidő után már nem lehet új jelentkezést leadni.

Forrás: Mediaworks Archívum

Legfontosabb felvételi határidők

A legtöbb jelentkező az általános felvételi eljárásban nyújtja be jelentekézését az általa választott felsőoktatási intézménybe. A 2026 szeptemberében induló képzésekre a következő dátumokat a legfontosabb tudni:

Jelentkezés kezdete: december közepe

Jelentkezési határidő: Február 15.

Ponthatár hirdetés : 2026 július vége

Az érettségi vizsgák írásbeli része május 4-ől kezdődik. A tavaszi érettségi pontos dátumait korábbi cikkünkben foglaltuk össze.

Keresztfélév határidők

Azok, akik már rendelkeznek érettségivel vagy más a felvételi pontszámításhoz szükséges bizonyítványokkal, akár már a következő félévben is felvételt nyerhetnek valamely egyetemre. Az intézmények keresztféléves eljárás keretében is számos népszerű szakot el szoktat indítani, így mindenképp érdemes tájékozódni az induló képzésekről a felvi.hu-n.

A keresztféléves felvételi legfontosabb dátumai: