október 21., kedd

Orsolya névnap

11°
+16
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felújítás az oviban

40 perce

Folytatódik a Király-tó óvoda felújítása Kapuváron

Címkék#Király-tó Óvoda és Bölcsőde#Horváth László#polgármester#Kapuvár#beruházás#felújítás

Folytatódik a kapuvári Király-tó óvoda felújítása. Új csoportszoba, új tornaszoba is elkészült a felújítás során. Következik az udvar korszerűsítése, szépítése, parkosítása.

Kisalföld.hu

A kapuvári önkormányzat felújítja, korszerűsíti a Király-tó Óvoda és Bölcsőde épületét az Arany János utcában, a felújítás javában tart. A beruházás legutóbbi ütemének eredményét a napokban adták át. A rendezvényen Fodor Katalin intézményvezető és Horváth László polgármester köszöntötte a megjelenteket, a Kócsag csoport ovisai pedig bemutatták ünnepi műsorukat. A felújítás folytatódik.

A kapuvári óvoda felújítás folytatódott. Új csoportszobát, tornaszobát alakítottak ki.
A gyerekek műsorral készültek a felújítás örömére. 
Fotó: Önkormányzat

Felújítás az óvodában

Az összes fejlesztésre a város 399,2 millió forint európai uniós támogatást nyert. Ebből most az új csoportszoba, a fejlesztőszoba és a tornaszoba készült el, illetve új, akadálymentes mosdót alakítottak ki. Az új helyiségek hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyerekek komfortosabban érezzék magukat az óvodában. A tornaszoba rossz idő esetén is lehetőséget biztosít a mozgásra, az új csoportszoba pedig ingergazdag tanulási környezetet nyújt az ovisoknak, valamint közösségi térként is hasznosítható, akár szülői értekezletek megtartására. Az új eszközök beszerzése pedig tovább növeli az intézmény szakmai és infrastrukturális színvonalát

A munkák folytatódnak és hamarosan az óvoda udvara is megújul. Ott elvégzik a zöldterület fejlesztését, kültéri játszóeszközöket szereznek be, felújítják a kerítést és új növényeket telepítenek. A beruházás várhatóan 2026 első félévében zárul le. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu