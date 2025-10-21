Folytatódik a Király-tó óvoda felújítása Kapuváron

A kapuvári önkormányzat felújítja, korszerűsíti a Király-tó Óvoda és Bölcsőde épületét az Arany János utcában, a felújítás javában tart. A beruházás legutóbbi ütemének eredményét a napokban adták át. A rendezvényen Fodor Katalin intézményvezető és Horváth László polgármester köszöntötte a megjelenteket, a Kócsag csoport ovisai pedig bemutatták ünnepi műsorukat. A felújítás folytatódik.

A gyerekek műsorral készültek a felújítás örömére.

Fotó: Önkormányzat

Felújítás az óvodában

Az összes fejlesztésre a város 399,2 millió forint európai uniós támogatást nyert. Ebből most az új csoportszoba, a fejlesztőszoba és a tornaszoba készült el, illetve új, akadálymentes mosdót alakítottak ki. Az új helyiségek hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyerekek komfortosabban érezzék magukat az óvodában. A tornaszoba rossz idő esetén is lehetőséget biztosít a mozgásra, az új csoportszoba pedig ingergazdag tanulási környezetet nyújt az ovisoknak, valamint közösségi térként is hasznosítható, akár szülői értekezletek megtartására. Az új eszközök beszerzése pedig tovább növeli az intézmény szakmai és infrastrukturális színvonalát.