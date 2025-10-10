október 10., péntek

Ősi mesterség

1 órája

Az utolsó magyar bőrgyáros nem garasoskodik: ennyit fizet a felpéci üzemben a dolgozóknak

Címkék#felpéci bőrgyár#bőr#munkaerő#állás

Nem fukarkodik az utolsó magyar bőrgyár tulajdonosa, ha az alkalmazottai megfizetéséről van szó. Új munkaerőt keres a felpéci üzem. Megkérdeztük, milyen pozíció üres, és mennyit kínál havonta Vejtasa Tivadar, a felpéci bőrgyár tulajdonosa.

Pardavi Mariann

A felpéci bőrgyár tulajdonosának, Vejtasa Tivadarnak nemcsak egyszerűen megélhetést jelent az üzeme, hanem a családi álom beteljesülését. Nagyszüleitől ugyanis az akkori rendszer elvette a bőrgyárukat, de ő már pici gyerekként a fejébe vette, hogy folytatja a tradíciót. Ennek eredménye a felpéci bőrgyár. Munkaerőt találni Győr-Moson-Sopronban egyébként sem egyszerű, de a bőrgyárra hatványozottan jellemző, hogy kihívást jelent embert találni. 

Szőrös és Bőrös, felpéc, bőrgyár, komposzt, prizma, büdös, marha, felpéci bőrgyár
Vejtasa Tivadar, a felpéci bőrgyár tulajdonosa szállításra kész marhabőrt fog, ez a darab a MÁV-nak készült. 
Fotó: Csapó Balázs archív

Szinte lasszóval fogom az embereket. Legutóbb országos hirdetést adtam fel, abban a reményben, hátha nagyobb eséllyel találok munkaerőt 

– emlékezett vissza Vejtasa Tivadar.

Ezúttal tímárt keresek, és a komposztáló üzemünkbe is szeretnék munkaerőt. Egy vagy két ember számára kínálok munkát. Bízom benne, hogy felkelti az érdeklődését egy helyi vagy közelben élő számára

– bizakodik.

Kattintson a videóra és nézzen be az üzembe!

Mint mondta, tisztában van vele, hogy a tímár, vagyis a bőrök kikészítésével foglalkozó szakember munkája nem virágkötészet, de szerinte gyönyörű szakma: öröm látni, ahogy elkészül a prémium minőségű bőr, amiből szép és időtálló táska vagy öv készül.

Szép, ősi mesterség 

– méltatja a munkát Vejtasa.

A komposztálással kapcsolatos munkával kapcsolatban úgy fogalmazott, egyszerű, betanított munka, de nem fukarkodik a hónap végén.

A próbaidő lejárta után háromezer forintos órabért fizetek az alkalmazottaimnak 

– árulta el.

Nézzen körül a felpéci bőrgyárban

Stábunk 2025 nyarán forgatott az üzemben, videós anyagban mutattuk be a bőrgyártás folyamatait. Ottjártunkkor azt tapasztaltuk, hogy az előítéletekkel ellentétben egyáltalán nincs orrfacsaró bűz. Kizárólag a cserzőhordók mellett, közvetlenül tapasztaltunk némi szagot. Kattintson a kiemelt szavakra, és olvassa el helyszíni riportunkat!

Kattintson a képre és lapozza végig Csapó Balázs archív fotógalériáját!

Így készítik ki a bőröket Magyarország utolsó bőrgyárában, Felpécen

Fotók: Csapó Balázs

 

